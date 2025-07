Ciclone extratropical e frente fria devem provocar ventos de até 100 km/h no Sul e Sudeste

O Sul e o Sudeste do Brasil devem sentir os impactos de um ciclone extratropical que se forma na costa do Rio Grande do Sul no início da semana, acompanhado por uma frente fria que provocará mudanças bruscas na temperatura.

Em São Paulo, após um domingo de quase 30 °C em partes do Estado, a previsão indica mínimas de um dígito ao longo da semana.

Em São Paulo, a alteração no clima deve ser percebida a partir da tarde de terça-feira, com ventos superiores a 60 km/h e possibilidade de pancadas de chuva.

Segundo a Defesa Civil estadual, apesar de as precipitações não apresentarem volumes expressivos, há risco de queda de árvores. O alerta inclui não apenas a capital e a Região Metropolitana, mas também áreas do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista.

Ciclone extratropical

A situação é mais grave no Rio Grande do Sul, onde projeções do MetSul indicam ventanias acima de 100 km/h na região da Lagoa dos Patos e rajadas entre 70 km/h e 90 km/h em Porto Alegre.

Santa Catarina e a Serra do Mar, no Paraná, também estão na rota dos ventos fortes, que podem provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Além dos ventos, a Defesa Civil alerta para ressaca marítima na costa do Sul e do Sudeste. Embarcações de pequeno porte, pescadores e praticantes de esportes aquáticos devem evitar o mar.

A prefeitura do Rio de Janeiro orientou que a população não entre no mar entre terça e quinta-feira. As ondas podem chegar a três metros de altura, segundo o Centro de Operações da cidade. O órgão também recomendou evitar pedalar na orla e frequentar mirantes e não tentar resgatar possíveis vítimas de afogamento.

A massa de ar polar associada ao fenômeno vai derrubar as temperaturas em São Paulo. O Climatempo prevê mínimas de 8 °C na quarta e quinta-feira, com máximas de 17 °C e 21 °C, respectivamente. A partir de sexta-feira, os termômetros devem voltar a subir, registrando mínimas de 14 °C e máximas em torno de 27 °C.

Cuidados durante ventanias

A Defesa Civil recomenda que a população evite se abrigar sob árvores ou estruturas frágeis.

Telhados, janelas e portas devem ser reforçados, e objetos soltos como vasos, bicicletas e móveis de jardim precisam ser retirados das áreas externas.

Também é fundamental manter distância de fiações elétricas. Caso encontre fios caídos, não se aproxime.

Em emergências, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo 199.