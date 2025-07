Onda de calor atinge 132 milhões de pessoas nos EUA e faz sensação térmica chegar a 40 °C

Mais de 132 milhões de pessoas em 29 estados dos Estados Unidos estão sob alertas de calor neste início de semana, segundo o National Weather Service (NWS), o serviço meteorológico americano. A combinação de altas temperaturas e umidade fez com que a sensação térmica chegasse a 40 °C em cidades como Nova York, Washington, D.C. e Chicago.

As condições mais severas foram registradas no domingo (27) e devem se manter nesta segunda-feira (28), afetando regiões que vão do Nebraska a Massachusetts e de Dakota do Norte à Flórida.

Apenas no domingo, cerca de 88 milhões de pessoas estavam em áreas classificadas como de risco elevado de calor, e outras 10 milhões sob risco extremo — principalmente ao longo da costa leste americana.

Em Charlotte, na Carolina do Norte, os termômetros marcaram 38 °C no sábado (26). Chicago deve ter sensação térmica de 39 °C nesta segunda. Nova York pode atingir 35 °C no Central Park, mas com a umidade a sensação pode chegar a 40 °C, enquanto Washington, D.C. pode registrar 37 °C na terça-feira (29) e 38 °C na quarta-feira (30).

Impacto do calor extremo

Além do desconforto, o calor intenso pressiona a rede elétrica. O operador PJM Interconnection LLC emitiu alertas para 13 estados e o Distrito de Columbia, pedindo que as usinas estejam em prontidão e sinalizando que exportações de eletricidade podem ser cortadas para manter o abastecimento interno.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) aponta que mais de 14 mil americanos morreram por causas relacionadas ao calor entre 1979 e 2022.

Os alertas também incluem riscos à qualidade do ar: Nova York e Nova Jersey enfrentam níveis elevados de ozônio, enquanto a fumaça dos incêndios florestais no Canadá ainda atinge estados do nordeste, como Vermont e Massachusetts.

A expectativa, segundo o NWS, é que uma frente fria avance pelo país no fim da semana, trazendo alívio para parte do centro e do leste dos EUA.