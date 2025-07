Previsão do tempo: São Paulo tem sol e temperaturas de até 29°C neste domingo, 27

A previsão do tempo para domingo em São Paulo aponta para um dia com sol predominante e aumento gradual de nuvens à medida que a tarde avança.

O céu ficará limpo durante a maior parte do período, oferecendo condições ideais para atividades ao ar livre. As temperaturas devem variar entre 14°C nas primeiras horas da manhã e alcançar até 29°C no auge da tarde, proporcionando um clima agradável, embora com uma sensação de calor durante as horas mais quentes do dia.

Céu limpo e aumento de nuvens

No amanhecer, pode ocorrer neblina, um fenômeno comum em períodos de maior umidade e temperaturas mais baixas, típicos do inverno paulista.

À medida que o dia avança, as nuvens aumentarão, principalmente durante a tarde e a noite, mas sem previsão de chuva significativa. O céu ficará parcialmente nublado, oferecendo uma condição climática agradável sem grandes alterações durante o dia.

As temperaturas para o domingo variam de 14°C pela manhã, criando um ambiente fresco no começo do dia, até 29°C à tarde, o que resulta em uma amplitude térmica que pode gerar sensação de calor durante o período mais quente.

O vento, que sopra moderadamente do norte com velocidade de 8 km/h, ajudará a controlar essa sensação, oferecendo uma ventilação constante na cidade.

Umidade relativa e clima confortável

A umidade relativa do ar deve variar entre 36% e 93% ao longo do dia, o que garante níveis confortáveis de umidade para a população, sem risco de desconforto ou clima prejudicial à saúde. A combinação dessas condições proporciona um final de semana estável, ideal para passeios e atividades externas.

[Grifar] O dia será marcado por um clima estável, com temperaturas amenas pela manhã e mais quentes à tarde, sem previsão de chuvas.