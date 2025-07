Queda da temperatura em São Paulo: passagem de frente fria abaixa termômetros até sexta

Uma frente fria que avança do sul do país deve causar uma leve queda nas temperaturas em São Paulo entre esta quarta-feira, 23, e sexta-feira, 25. O tempo, conforme indicado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), será seco nesta quarta, com predomínio de sol e algumas nuvens desde as primeiras horas do dia.

As temperaturas devem variar entre 12°C e 22°C na capital paulista, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte.

Para quinta-feira, 24, a previsão é de aumento na cobertura de nuvens, com o termômetro marcando 12°C na madrugada. Durante o dia, o sol aparecerá entre intervalos de nebulosidade, com máxima de 21°C e umidade relativa do ar entre 55% e 95%. O fim do dia pode trazer chuviscos isolados.

Até esta quarta-feira, o mês de julho tem registrado apenas 1,2 mm de chuva, ou 2,9% do volume esperado para o mês, de 41,7 mm. A capital continua com clima seco, com a umidade relativa do ar podendo cair para 40%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que níveis abaixo de 60% podem comprometer a saúde, recomendando o consumo adequado de líquidos e a evitação da exposição direta ao sol entre 11h e 16h.

Expectativa de aumento nas temperaturas no fim de semana

O fim de semana promete temperaturas mais elevadas, com previsão de máximas de 27°C no sábado, 26. O deslocamento da frente fria também aumentará a nebulosidade no litoral paulista, com possibilidade de chuvas rápidas na região.

A previsão para a próxima semana aponta um novo sistema frontal, que trará chuvas fracas e nova queda nas temperaturas para o estado de São Paulo.