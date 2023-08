Ciclone deve provocar rajadas de vento em SP e Santos; previsão é de chuva intensa no interior

Um ciclone extratropical formado na costa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, deve chegar ao Estado de São Paulo neste sábado 19, causando fortes rajadas de vento em diversos municípios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A faixa leste do Estado, que inclui a capital, a região metropolitana e o litoral, deve ser a área mais atingida pelos vendavais.

Em outra parte do Estado, nas regiões de Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, a previsão é de chuva com granizo e raios.

Em Santos, o fim de semana deve ter rajadas de vento fortes, que podem ultrapassar 80km/h, e chuva. Segundo o boletim meteorológico da Coordenadoria de Riscos Naturais e Tecnológicos da Defesa Civil emitido na quarta-feira, 16, desde o início do sábado o aumento da nebulosidade é esperado, com previsão de pancadas de chuva entre fraca e moderada em alguns períodos, sem volume elevado.

A mudança do tempo inclui as rajadas de vento, mas não há alertas para impactos por ressaca ou maré alta para os próximos dias.

Previsão do tempo em São Paulo

Em São Paulo, o sábado começa com céu nublado, mas pode chover entre o fim da manhã e o início da tarde. A chuva deve ser de moderada a fortes, acompanhada de trovoadas e fortes rajadas de vento. A chuva perde força à noite. A temperatura deve variar entre 17°C e 24°C.

No domingo, 20, a capital seguirá com tempo instável. Pode chover fraco, e os termômetros oscilam entre 15°C e 22°C.

A chegada da frente fria vai mudar o tempo também no interior. Nas regiões de Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, estão previstas chuvas intensas, com queda de raios e possibilidade de granizo. Podem ocorrer pontos de alagamento e enxurradas.

Além do Estado de São Paulo, o tempo também vai mudar no sul e sudeste de Minas Gerais e no sul e centro do Rio de Janeiro, onde estão previstas chuvas intensas, com possibilidade de granizo. As rajadas de vento devem ficar em torno de 70 km/h em São Paulo, no Rio e em Minas, e terão menor intensidade no litoral do Espírito Santo.