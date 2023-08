Temporais causam estragos em Santa Catarina e no Paraná e ventos fortes prosseguem neste domingo

Temporais causaram estragos em cidades do Paraná e de Santa Catarina entre a tarde de sexta-feira e a madrugada deste sábado, 19. No município de Urubici, na serra catarinense, o temporal destruiu o parque de exposições e a cobertura de um campo de futebol. Houve quedas de postes e árvores e casas destelhadas, mas ninguém ficou ferido, segundo informou o G1.

Um trecho da SC-112, na mesma região, foi interditado por algumas horas devido à queda de uma árvore.

No Paraná o temporal e causou curto-circuito em postes de Tapejara, no noroeste do Estado. Diversas casas ficaram destelhadas e 248 mil domicílios ficaram sem luz no estado. Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as rajadas de vento chegaram a 60 km/h.

Os municípios mais atingidos foram Cianorte, Umuarama, Cidade Gaúcha, Jussara, Rondon, Tapejara, Terra Boa e Ponta Grossa

Ventos fortes prosseguem no domingo

Segundo a Climatempo, a frente fria que se formou no Sul do Brasil e no Paraguai na sexta-feira espalhou nuvens muito carregadas sobre os três estados do Sul do Brasil, provocando fortes pancadas de chuva, ventania e queda de granizo. O ciclone extratropical que se organizava entre o litoral do Uruguai e da Argentina colaborou para aumentar a frequência de ventos moderados a fortes. Em Santa Catarina e no Paraná algumas rajadas superaram um pouco os 80 km/h.

A empresa de meteorologia informa que o ciclone extratropical deve permanecer próximo ao litoral do Uruguai e de Buenos Aires durante todo o fim de semana. Só na segunda-feira deve se afastar para alto-mar.

A previsão é que a região Sul continue com nuvens carregadas e ventos com rajadas de até 70 km/h inclusive neste domingo.

Ciclone chegará a São Paulo

Um ciclone extratropical formado na costa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, deve chegar ao Estado de São Paulo neste sábado 19, causando fortes rajadas de vento em diversos municípios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A faixa leste do Estado, que inclui a capital, a região metropolitana e o litoral, deve ser a área mais atingida pelos vendavais.

Em outra parte do Estado, nas regiões de Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, a previsão é de chuva com granizo e raios.

(Com Estadão Conteúdo)