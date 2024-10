Chuvas intensas chegam ao Nordeste, mas foco de tempestades segue no Centro-Oeste; veja a previsão

A onda de alertas de chuva, que atingiu todas as regiões brasileiras ao longo da semana, tem se movido em direção ao norte do país. Nesta quinta-feira, ela chega ao Nordeste, com chance de chuvas intensas em três estados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para o Centro-Oeste e Norte, os avisos continuam, com mais alertas de risco de tempestade, especialmente para o Mato Grosso.

As áreas onde as chuvas devem ser mais críticas estão localizadas em Rondônia e Mato Grosso. Estes estados estão sob alerta de "perigo", com possibilidade de ventos de até 100 km/h no período e volume mair de precipitação, com pancadas de até 60 milímetros por hora. Essas condições apresentam maior risco de quedas de árvore e corte de energia elétrica.

Onde deve chover?

Além do Mato Grosso e Rondônia, outros oito estados estão sob alerta de tempestades mais amenas. Ao longo da semana, se observou na maior parte do Nordeste um aumento da precipitação. Segundo o Inmet, Bahia, Maranhão e Piauí serão atingidos por chuvas itensas. Por outro lado, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe devem ter uma semana com muito sol e chuva escassa, somente em pontos isolados.

Já no Norte, as chuvas devem ocorrer com maior intensidade no Tocantins e no Amazonas, principalmente no Oeste e no Sul do estado. Também devem ocorrer precipitações no Sul do Pará, e em Rondônia.

A região Centro-Oeste tem expectativa de instabilidade em Goiás, e no Mato Grosso, onde os alertas de tempestade são mais graves. Já no Sudeste, apenas Minas Gerais está sob alerta de precipitações mais fortes.

Veja os alertas para esta quinta-feira

Os alertas emitidos pelo Inmet atingem nove estados: Amazonas, Rondônia, Tocantins, Pará, Mato-Grosso, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Bahia e Maranhão.

Nas áreas em amarelo, as chuvas devem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem chegar a 60 km/h. Já em laranja, as chuvas devem oferecer mais riscos, com acumulados de até 100mm por dia, e ventos de até 100 km/h.

Como estará o tempo em outubro?

Ao longo do mês, as chuvas devem, gradualmente, retornar e avançar pelo Brasil, segundo o instituto. A previsão indica precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com chances do retorno gradual para a região central do País, durante a segunda quinzena do mês.