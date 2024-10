Chuva forte provoca apagão em São Paulo e afeta transportes públicos

Diversos bairros da capital paulista estão sem energia na noite desta sexta-feira, 11, por causa da chuva intensa e ventos fortes que atingem a cidade desde às 19h30.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (GCE) emitiu alerta de estado de atenção para alagamentos em toda a cidade.

Moradores foram surpreendidos pela intensidade da tempestade. “Foi do nada. Começou uma ventania, as luzes começaram a piscar e a vizinhança começou a gritar. Tive que desligar tudo da tomada porque começou a ir e voltar a energia”, relatou o morador do bairro Chácara Santo Antônio, Guilherme Allian, à EXAME.

Atuação da Enel

Sem energia, Guilherme acionou os canais de atendimento da Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo. A companhia estimou o restabelecimento do serviço para as 23h.

Em nota, a Enel informou que "parte da sua área de concessão foi atingida por chuvas e fortes ventos no fim da tarde e início da noite de hoje. A empresa acionou imediatamente o plano de emergência e reforçou suas equipes em campo para reconstruir trechos da rede danificados. Técnicos da companhia seguirão atuando ao longo da noite para normalizar o serviço para os clientes afetados".

Problemas nos transportes

Segundo o perfil “Diário da CPTM” na rede social X, as fortes chuvas também provocaram atrasos na operação dos trens entre as estações Socorro e Bruno Covas-Mendes Vila Natal da Linha 9-Esmeralda. Para atender a demanda, ônibus da operação PAESE foram acionados para reforçar o transporte no trecho.

#L9 - Devido às fortes chuvas, os trens estão operando com intervalos maiores entre as estações Socorro e Bruno Covas-Mendes Vila Natal. Ônibus da operação PAESE foram acionados para reforçar o atendimento nesse trecho.#ViaMobilidade — Diário da CPTM (@DiariodaCPTM) October 11, 2024