Chuva forte em BH: vídeos mostram alagamentos e bairros sem luz

A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana entre a noite de sexta-feira, 12, e a madrugada deste sábado, 13, provocou alagamentos, quedas de árvores, interdições de vias e falta de energia elétrica em diversos bairros da capital mineira.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, as regiões Oeste, Pampulha e Venda Nova concentraram os maiores volumes de precipitação. O temporal foi acompanhado de rajadas de vento, o que agravou os danos à infraestrutura urbana e à rede elétrica.

Regiões mais afetadas pela chuva em BH

No bairro Santa Amélia, na região de Venda Nova, árvores caíram e atingiram fiações, provocando bloqueios parciais e desvios improvisados por motoristas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Belo Horizonte atuaram na remoção dos galhos e na liberação das vias.

Já no bairro Maria Helena, também em Venda Nova, a Rua Irmã Lúcia ficou alagada após o grande volume de água. Moradores relataram que bocas de lobo não suportaram a intensidade da chuva, o que levou ao transbordamento e à invasão de água em residências.

Widespread flooding this morning after heavy rain caused the river to overflow along Av. Bernardo Vasconcelos in the northeast region of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. (Dec13) 📹 Volun Tran pic.twitter.com/z8T8qbIOgn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 13, 2025

Volume de chuva supera 10% da média mensal em poucas horas

De acordo com dados oficiais da Defesa Civil, algumas regionais registraram, em poucas horas, mais de 10% da média climatológica de dezembro, que é de 339,1 mm em Belo Horizonte.

Maiores acumulados registrados:

Oeste: 48,4 mm;

Centro-Sul: 48,0 mm;

Pampulha: 47,4 mm;

Venda Nova: 46,4 mm;

Noroeste: 41,6 mm.

Até a madrugada do sábado, 13, o Centro-Sul já acumulava 235,8 mm no mês, o equivalente a 69,5% da média esperada para dezembro.

E essa chuva em bh agr, q isso pic.twitter.com/DofUsVp2Cf — Pedro (@peedroh_nevess) December 13, 2025

Quedas de árvores mobilizam Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que, entre 8h50 de sexta-feira e 7h30 do sábado, foram registrados 157 chamados para corte de árvores em vias públicas no estado:

105 ocorrências foram na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

12 árvores caíram sobre veículos em Minas Gerais;

17 chamados envolveram árvores com risco claro de queda;

Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos, segundo os bombeiros.

Falta de energia atinge bairros da capital

A chuva e o vento causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente nas regiões da Pampulha, Venda Nova e Norte. Em nota, a Cemig informou que quedas de árvores e objetos arremessados contra a rede elétrica provocaram rompimento de cabos, quebra de postes e curtos-circuitos.

Os bairros Santa Amélia, Santa Mônica e Santa Branca estão entre os mais afetados. Equipes da concessionária seguem mobilizadas para restabelecer o serviço ao longo deste sábado.

Defesa Civil mantém alerta de chuva em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta válido até este domingo, 14, com previsão de pancadas de chuva entre 30 e 50 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h. Por isso, as autoridades recomendam:

Evitar áreas alagadas e ruas sujeitas a enchentes;

Não se abrigar ou estacionar sob árvores;

Manter distância de cabos elétricos rompidos;

Redobrar a atenção em encostas, morros e margens de córregos.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou a Cemig pelo número 116. É possível receber alertas gratuitos por SMS enviando o CEP da residência para 40199.