Chuva forte em BH: vídeos mostram alagamentos e bairros sem luz

Temporal atingiu principalmente Pampulha, Oeste e Venda Nova; Defesa Civil mantém alerta neste sábado

Após temporal, vídeos expõem alagamentos e apagão em BH (Ranimiro Lotufo Neto/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10h34.

Última atualização em 13 de dezembro de 2025 às 10h39.

A chuva intensa que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana entre a noite de sexta-feira, 12, e a madrugada deste sábado, 13, provocou alagamentos, quedas de árvores, interdições de vias e falta de energia elétrica em diversos bairros da capital mineira.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, as regiões Oeste, Pampulha e Venda Nova concentraram os maiores volumes de precipitação. O temporal foi acompanhado de rajadas de vento, o que agravou os danos à infraestrutura urbana e à rede elétrica.

Regiões mais afetadas pela chuva em BH

No bairro Santa Amélia, na região de Venda Nova, árvores caíram e atingiram fiações, provocando bloqueios parciais e desvios improvisados por motoristas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Belo Horizonte atuaram na remoção dos galhos e na liberação das vias.

Já no bairro Maria Helena, também em Venda Nova, a Rua Irmã Lúcia ficou alagada após o grande volume de água. Moradores relataram que bocas de lobo não suportaram a intensidade da chuva, o que levou ao transbordamento e à invasão de água em residências.

Volume de chuva supera 10% da média mensal em poucas horas

De acordo com dados oficiais da Defesa Civil, algumas regionais registraram, em poucas horas, mais de 10% da média climatológica de dezembro, que é de 339,1 mm em Belo Horizonte.

Maiores acumulados registrados:

  • Oeste: 48,4 mm;

  • Centro-Sul: 48,0 mm;

  • Pampulha: 47,4 mm;

  • Venda Nova: 46,4 mm;

  • Noroeste: 41,6 mm.

Até a madrugada do sábado, 13, o Centro-Sul já acumulava 235,8 mm no mês, o equivalente a 69,5% da média esperada para dezembro.

Quedas de árvores mobilizam Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que, entre 8h50 de sexta-feira e 7h30 do sábado, foram registrados 157 chamados para corte de árvores em vias públicas no estado:

  • 105 ocorrências foram na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

  • 12 árvores caíram sobre veículos em Minas Gerais;

  • 17 chamados envolveram árvores com risco claro de queda;

Apesar dos transtornos, não houve registro de feridos, segundo os bombeiros.

Falta de energia atinge bairros da capital

A chuva e o vento causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica, principalmente nas regiões da Pampulha, Venda Nova e Norte. Em nota, a Cemig informou que quedas de árvores e objetos arremessados contra a rede elétrica provocaram rompimento de cabos, quebra de postes e curtos-circuitos.

Os bairros Santa Amélia, Santa Mônica e Santa Branca estão entre os mais afetados. Equipes da concessionária seguem mobilizadas para restabelecer o serviço ao longo deste sábado.

Defesa Civil mantém alerta de chuva em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta válido até este domingo, 14, com previsão de pancadas de chuva entre 30 e 50 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h. Por isso, as autoridades recomendam:

  • Evitar áreas alagadas e ruas sujeitas a enchentes;

  • Não se abrigar ou estacionar sob árvores;

  • Manter distância de cabos elétricos rompidos;

  • Redobrar a atenção em encostas, morros e margens de córregos.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou a Cemig pelo número 116. É possível receber alertas gratuitos por SMS enviando o CEP da residência para 40199.

