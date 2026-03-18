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Defesa Civil de SP alerta para chuva forte nesta quarta-feira; temporal deixa 36 mil imóveis sem luz

Capital paulista, Barueri e Osasco são os locais mais afetados pela queda de energia

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 16h16.

Última atualização em 18 de março de 2026 às 16h34.

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A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para chuva forte e isolada nas zonas Oeste e Norte da capital nesta quarta-feira, 18.

Segundo o Mapa de Energia da Enel, 37.759 imóveis estão sem energia elétrica no estado. A capital paulista é a região mais afetada, com 32.551 clientes com queda de energia. Em seguida, aparece a cidade de Barueri, com 1.736, e Osasco, com 1.414.

Áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela elevada umidade na atmosfera seguem provocando chuva intensa na cidade de São Paulo. De acordo com o radar meteorológico do CGE, da Prefeitura de São Paulo, há registro de chuva forte nas zonas Norte e Oeste. As precipitações atingem principalmente as subprefeituras da Lapa e da Freguesia do Ó.

Na Zona Leste, a intensidade é menor, com chuva fraca nas regiões da Mooca e de Vila Prudente.

As precipitações apresentam risco de alagamentos e ocorrência de rajadas de vento. A previsão indica que o sistema deve continuar atuando de forma lenta e isolada ao longo da tarde.

O cenário de instabilidade deve persistir até o fim do dia, com possibilidade de novos pontos de chuva na cidade.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira, 19, o sol aparece pela manhã entre muitas nuvens. Durante a tarde, a previsão indica pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de forte intensidade. Há risco de alagamentos e ocorrência de rajadas de vento. As temperaturas variam entre 20°C na madrugada e 27°C no início da tarde, com índices mínimos de umidade próximos a 55%, informou o CGE.

Na sexta-feira, 20, o cenário permanece com nebulosidade elevada e períodos de abertura de sol pela manhã. Ao longo da tarde, a mudança na direção dos ventos para o quadrante sul favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas. À noite, a previsão aponta para céu encoberto e possibilidade de garoa em pontos da cidade.

As temperaturas ficam entre 19°C e 26°C ao longo do dia.
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