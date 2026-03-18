Defesa Civil de SP alerta para chuva forte nesta quarta-feira; temporal deixa 36 mil imóveis sem luz

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para chuva forte e isolada nas zonas Oeste e Norte da capital nesta quarta-feira, 18.

Segundo o Mapa de Energia da Enel, 37.759 imóveis estão sem energia elétrica no estado. A capital paulista é a região mais afetada, com 32.551 clientes com queda de energia. Em seguida, aparece a cidade de Barueri, com 1.736, e Osasco, com 1.414.

Áreas de instabilidade formadas pelo calor e pela elevada umidade na atmosfera seguem provocando chuva intensa na cidade de São Paulo. De acordo com o radar meteorológico do CGE, da Prefeitura de São Paulo, há registro de chuva forte nas zonas Norte e Oeste. As precipitações atingem principalmente as subprefeituras da Lapa e da Freguesia do Ó.

Na Zona Leste, a intensidade é menor, com chuva fraca nas regiões da Mooca e de Vila Prudente.

As precipitações apresentam risco de alagamentos e ocorrência de rajadas de vento. A previsão indica que o sistema deve continuar atuando de forma lenta e isolada ao longo da tarde.

O cenário de instabilidade deve persistir até o fim do dia, com possibilidade de novos pontos de chuva na cidade.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira, 19, o sol aparece pela manhã entre muitas nuvens. Durante a tarde, a previsão indica pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de forte intensidade. Há risco de alagamentos e ocorrência de rajadas de vento. As temperaturas variam entre 20°C na madrugada e 27°C no início da tarde, com índices mínimos de umidade próximos a 55%, informou o CGE.

Na sexta-feira, 20, o cenário permanece com nebulosidade elevada e períodos de abertura de sol pela manhã. Ao longo da tarde, a mudança na direção dos ventos para o quadrante sul favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas. À noite, a previsão aponta para céu encoberto e possibilidade de garoa em pontos da cidade.

As temperaturas ficam entre 19°C e 26°C ao longo do dia.