Chuva excepcional: veja as áreas com maior risco de deslizamento e alagamento no Rio

O Estado do Rio de Janeiro deve enfrentar chuvas intensas a partir desta sexta-feira, 4, alerta o Climatempo. A expectativa é de que o volume acumulado em apenas três dias ultrapasse a média para todo o mês de abril, aumentando o risco de deslizamentos e alagamentos em algumas regiões. Um estudo inédito revelou que 599 mil moradias no estado estão localizadas em áreas de risco de desastres causados por chuvas fortes. Confira quais são essas regiões.

Segundo meteorologistas, as chuvas serão causadas pelo avanço de uma frente fria, atingindo com mais intensidade o sul da Região Serrana e, em seguida, áreas ao norte da capital fluminense.

Inundações

Em relação a inundações, Santa Cruz, Guaratiba, Campo Grande, Maré e Sepetiba são os bairros com mais residências em áreas de alta e muito alta vulnerabilidade, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pela Ambiental Media em parceria com o grupo de pesquisa RioNowcast+Green, do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Em Santa Cruz, elas somam 41.243 residências com risco de alagamentos, ou 36,57% do total, incluindo as margens da Base Aérea e trechos da Avenida João XXIII.

Separando somente as casas com alta vulnerabilidade de enchentes, em Guaratiba, a maioria está no loteamento Jardim Maravilha; no Complexo da Maré, no Parque União; e em Sepetiba, elas estão espalhadas por todo o bairro. Já em Campo Grande, há muitos domicílios em alta vulnerabilidade no Bairro Nova Aguiar e às margens do Canal do Melo, como os do Bairro Alessandra.

Deslizamentos

O estudo também mostrou que a Rocinha é o bairro do Rio que tem mais casas com risco (alto e mais alto) de serem atingidas por deslizamentos: são mais de dez mil (42% do total) em alta vulnerabilidade, das quais 1,4 mil em muito alta — boa parte fica na localidade conhecida como Paula Brito, onde há uma escola municipal de mesmo nome. Depois vêm Santa Teresa, Copacabana, Tijuca e Rio Comprido.