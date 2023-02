Chuva em SP: Capital tem alerta para alagamentos

Todas as regiões da capital paulista correm risco de alagamentos nesta quarta-feira, 15, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). O estado de atenção para alagamentos foi divulgado às 15h25.

Áreas de instabilidade vindas da região de Sorocaba atingem a Grande São Paulo e provocam pancadas de chuva nesta quarta-feira. Imagens do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo indicam que os pontos de maior intensidade se concentram na zona norte da capital paulista e nos municípios de Osasco e Guarulhos. Nas próximas horas, novas áreas de chuva podem atingir outras regiões da cidade.

Próximos dias também terão chuva no final das tardes

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol entre nuvens e tempo abafado com pancadas de chuva no final das tardes. Os modelos de previsão indicam que a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deve aliviar o calor e provocar chuvas volumosas durante o carnaval.

Nesta quinta-feira, 16, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 20°C, enquanto as máximas podem superar os 30°C. O calor e a chegada da brisa marítima devem provocar pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite.

A sexta-feira, 17, também deve começar com sol e temperaturas elevadas. Os termômetros variam entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 31°C. A aproximação de uma frente fria provoca pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, principalmente entre o final da tarde e o decorrer da noite.