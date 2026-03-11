Chuva em São Paulo: Inmet emite alerta vermelho para grande volume

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para a região metropolitana e litoral de São Paulo e um vermelho para a faixa do interior do estado. O aviso do órgão sinaliza as chuvas intensas previstas para esta quarta-feira, 11.

Em ambas as regiões, o volume de chuvas pode ultrapassar os 100 milímetros (mm) em 24 horas.

Previsão do tempo para São Paulo

Além do alto volume de chuvas, as cidades de São Paulo devem registrar rajadas de vento com velocidade entre 60 km/h e 100 km/h.

As chuvas devem continuar até sábado, 14. Com a instabilidade, as temperaturas ficam amenas nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, o termômetro não deve ultrapassar os 23°C na capital paulista.

No Guarujá, no litoral sul, a temperatura deve oscilar entre 22°C e 24°C. Em Caraguatatuba, no litoral norte, a variação é maior com temperatura mínima de 18°C e máxima de 24°C.

Outros estados sob alerta laranja

O Rio de Janeiro, a porção sul e central de Minas Gerais e partes da região Centro-Oeste e Norte também estão sob o alerta laranja do Inmet.

A Região Nordeste deve registrar chuvas nos próximos dias, mas com menos intensidade.

Alerta Defesa Civil

A Defesa Civil emitiu um alerta para ressaca marítima no litoral de São Paulo com ondas de até 3 metros.

A recomendação é que os moradores evitem atividades no mar e na praia.

Segundo o Climatempo, a instabilidade é resultado de ventos úmidos vindos do oceano associados à baixa pressão atmosférica.