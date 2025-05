Chuva e céu nublado devem marcar esta segunda em SP; veja previsão do tempo

A capital paulista terá um dia nublado e com possibilidade de garoa ao longo de toda esta segunda-feira, 12. Segundo dados do Climatempo, há previsão de chuva leve para todas as faixas do dia: madrugada, manhã, tarde e noite. A temperatura varia pouco, com mínima de 15°C e máxima de 20°C.

Apesar do tempo fechado, a previsão indica que o volume de chuva esperado para hoje é de 0 mm, ou seja, a probabilidade de precipitação é considerada nula. Ainda assim, o céu encoberto pode manter a sensação de umidade, que deve variar entre 70% e 96%.

Ao longo do dia, os ventos soprando de leste-sudeste devem atingir até 11 km/h, sem impactos significativos. A presença de sol será discreta, com o nascer previsto para as 06h31 e o pôr do sol às 17h34. A possibilidade de arco-íris, ainda que monitorada, é baixa.

Maio costuma ser mais seco, mas 2025 já soma 22 mm de chuva

O mês de maio em São Paulo é marcado historicamente por volumes menores de chuva. A média mensal é de 69 mm, segundo os dados de 30 anos da reanálise ERA5.

Em 2025, no entanto, a cidade já registrou 22 mm até o dia 12, o que representa 32% da média histórica, de acordo com informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC.

Previsão da semana