Chefe do Centro de Inteligência do Exército morre de covid-19

O chefe do Centro de Inteligência do Exército (CIE), general de brigada Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, morreu na manhã desta terça-feira, 8, vítima de complicações da covid-19. O general, que tinha 53 anos, estava internado no Hospital das Forças Armadas havia dez dias.

Em nota, o Comando do Exército lamentou a morte do general e informou que o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares.

O comunicado, no entanto, não cita a doença.

Como coronel, Sydrião comandou o Batalhão da Polícia do Exército de Brasília.

Como general, antes de assumir o CIE, comandou a 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Natal, Rio Grande do Norte.

A morte inesperada de Sydrião causou enorme comoção entre os militares.

Ainda em agosto, antes de testar positivo para o novo coronavírus, o general Sydrião integrou a comitiva brasileira que foi ao Líbano para prestar apoio após a explosão que devastou bairros inteiros na capital do país, Beirute.

O grupo foi coordenado pelo ex-presidente Michel Temer.