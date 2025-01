Qual é o maior shopping do Brasil?

O Brasil tem, ao todo, 639 shoppings de acordo com o levantamento de 2023/2024 da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), e o maior deles atualmente é o Shopping Leste Aricanduva, localizado na Zona Leste da cidade de São Paulo. Ao todo, são 263.271 metros quadrados de área bruta locável (ABL).

O prédio conta com mais de 500 lojas distribuídas em três pisos, além de um hipermercado, três praças de alimentação, um shopping voltado para vendas de carros e um circuito para test drives. O cinema tem 13 salas, e o estacionamento é gratuito e tem mais de 15 mil vagas.

Inaugurado em 1991, o shopping foi o segundo da Zona Leste da capital paulista e passou por várias mudanças ao longo dos anos, como uma obra, orçada em R$ 25 milhões, para a construção de uma via suspensa para carros dentro do próprio empreendimento.

Quem é o dono do Shopping Aricanduva?

O prédio pertence ao Grupo Savoy, construtora especializada em imóveis comerciais como shoppings, escritórios e armazéns, e que em 2011 já foi considerada a "dona de São Paulo" pela Folha de S.Paulo por ter, na época, 180 mil metros quadrados comerciais na cidade, sendo 93 mil só na região central.

Quais são os 5 maiores shoppings do Brasil?

Além do Shopping Leste Aricanduva, outros centros de compras que chamam atenção pelo tamanho no Brasil são:

2º lugar: Shopping Interlagos - São Paulo, SP

Um dos principais polos de compras da Zona Sul de São Paulo, este shopping está localizado na Avenida Interlagos, na capital paulista.

Inaugurado em setembro de 1988, o prédio foi modernizado em 1997 e agora conta com uma área locável de 145.000 metros quadrados, oferece mais de 300 lojas, 10 salas de cinema, um amplo estacionamento e diversas opções de lazer, como áreas recreativas para crianças.

3º lugar: Parque Dom Pedro Shopping – Campinas, SP

Com uma área bruta locável de 126.500 metros quadrados, este shopping em Campinas tem mais de 400 lojas, diversas opções gastronômicas, 15 salas de cinema e um amplo estacionamento com 8 mil vagas.

Fundado em 2002, tem 11 megalojas e recebe cerca de 160 mil visitantes por mês.

4º lugar: Novo Shopping Center - Ribeirão Preto, SP

Situado na Avenida Presidente Kennedy, em Ribeirão Preto, o Novo Shopping Center tem área de 126.489 metros quadrados e reúne mais de 290 lojas de diferentes nichos. O estacionamento é para 4.000 carros, e o espaço também oferece uma ampla praça de alimentação.

5º lugar: Norte Shopping - Rio de Janeiro, RJ

Conhecido como o "Gigante da Zona Norte", este shopping carioca é um dos maiores centros comerciais do Rio de Janeiro. Com uma área de 106.315 metros quadrados, o prédio oferece mais de 300 lojas, 10 salas de cinema, estacionamento para 3.500 veículos e um moderno Life Style Center com mais de 30.000 metros quadrados.

Quais são os 3 maiores shoppings do mundo?

Além dos gigantes brasileiros, outros shoppings que impressionam são os arranha-céus espalhados pelo mundo. Conheça os três maiores da atualidade: