Flávio recebe novos apoios e mobiliza governadores para mostrar força no 2º turno

RESUMO ＋ Após terminar o primeiro turno à frente de Lula, Flávio Bolsonaro iniciou a segunda etapa da campanha com uma sequência de apoios de lideranças políticas. Michel Temer e Ronaldo Caiado já anunciaram apoio, enquanto governadores reeleitos, como Tarcísio de Freitas e Eduardo Riedel, devem participar da mobilização pelo candidato do PL.

Após terminar o primeiro turno à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contrariando a maior parte das pesquisas divulgadas na reta final da campanha, o senador Flávio Bolsonaro (PL) iniciou a disputa do segundo turno em busca da ampliação de sua base de apoio político.

Nos primeiros dias após a votação, o candidato recebeu o apoio do ex-presidente Michel Temer e do ex-candidato à Presidência Ronaldo Caiado e passou a contar com a mobilização de governadores reeleitos para a campanha contra Lula.

Nesta quarta-feira, 7, o senador deve receber formalmente o apoio do PP e União Brasil, além do partido Novo.

No fim do dia, terá um encontro de governadores, senadores e deputados do PL eleitos nesta eleição em Brasília.

A movimentação ocorre depois de Flávio surpreender nas urnas e chegar à etapa final da eleição na dianteira. Com 100% das urnas apuradas, o senador recebeu 56.104.503 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula somou 53.879.538 votos, ou 45,16%. A diferença foi de cerca de 2,2 milhões de votos. O segundo turno será realizado em 25 de outubro.

Na véspera do primeiro turno, pesquisas como Datafolha, Quaest, AtlasIntel e CNT/MDA ainda mostravam Lula numericamente à frente de Flávio. O agregador Inteligov/EXAME, divulgado dois dias antes da votação, apontava o petista com 39,93% das intenções de voto e o senador com 36,33%. Nas urnas, a ordem foi invertida.

A estratégia no início do segundo turno é transformar o resultado das urnas em uma demonstração de força política, com a incorporação pública de lideranças que não estavam formalmente na campanha de Flávio durante a primeira etapa da disputa.

No primeiro turno, Flávio buscou atrair partidos do centrão, mas terminou isolado e escolheu um vice do PL para compor a sua chapa.

Ao fim da primeira etapa da eleição, a sigla elegeu 19 senadores, 121 deputados e cinco governadores.

O primeiro apoio de maior peso fora do núcleo de aliados mais próximos veio do ex-presidente Michel Temer (MDB), na segunda-feira, 5.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Temer afirmou que o resultado do primeiro turno demonstrou um desejo de mudança no país e associou a candidatura de Flávio a uma “reconexão”. O ex-presidente comandou o país entre 2016 e 2018 e atualmente mantém interlocução com diferentes grupos políticos.

Caiado anuncia apoio a Flávio

Nesta terça-feira, 6, foi a vez de Ronaldo Caiado (PSD), adversário de Flávio no primeiro turno, anunciar apoio ao candidato do PL. O encontro ocorreu em Goiânia e também contou com a presença do governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB).

Caiado afirmou que a decisão está alinhada à sua trajetória política e à oposição ao PT. O ex-governador disse ainda que pretende participar da mobilização da campanha no estado durante o segundo turno.

A adesão tem peso adicional por vir de um candidato que disputou votos com Flávio no campo da direita durante o primeiro turno. Caiado terminou a eleição presidencial com 2,18% dos votos válidos.

Tarcísio promete engajamento em São Paulo

Outro aliado que deve ter papel na campanha é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Reeleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos válidos, Tarcísio usou o discurso após a vitória para convocar apoiadores à disputa presidencial e projetar uma participação ativa na campanha de Flávio.

A vitória de Tarcísio em primeiro turno o deixa sem uma disputa estadual nas próximas três semanas e disponível para participar da campanha presidencial no maior colégio eleitoral do país. No domingo, após a apuração, o governador afirmou que São Paulo será decisivo no segundo turno e prometeu trabalhar para ampliar a vantagem de Flávio no estado.

Flávio terminou o primeiro turno na liderança em São Paulo, com 51,93% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 38,20%. O desempenho paulista ajudou o senador a abrir vantagem nacional sobre o presidente.

Riedel reforça apoio e prepara encontro em Brasília

A movimentação também envolve lideranças do centro-direita fora dos principais redutos eleitorais de Flávio. O governador reeleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), reforçou o apoio ao candidato do PL e deve se reunir com ele nesta quarta-feira, 7, em Brasília.

Segundo a EXAME, Riedel deverá participar do encontro acompanhado de Reinaldo Azambuja (PL), ex-governador de Mato Grosso do Sul e senador eleito. A reunião terá como pauta as medidas que o grupo poderá adotar para apoiar a candidatura de Flávio durante o segundo turno.