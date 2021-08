Certificado de vacinação digital contra covid-19: como emitir para viajar?

Está pensando em viajar? Saiba que o Ministério da Saúde criou um certificado de vacinação digital contra a covid-19 para facilitar a vida do viajante. O documento pode ser emitido em português, inglês e espanhol. Apesar de não ter validade internacional, alguns dos cinco países preferidos dos brasileiros já aceitam a carteirinha de vacinação, como comprovação da conclusão do esquema de imunização.

O certificado só é gerado quando a pessoa já completou a vacinação contra o coronavírus, seja com imunizante de uma dose (da Janssen) ou de duas doses. Há duas formas de obtê-lo: pelo site ou pelo aplicativo do sistema Conecte SUS.

Na Europa, a França permite a entrada de brasileiros sem quarentena, desde que vacinados contra o coronavírus com imunizantes aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos (veja quais são). A Espanha autorizou a entrada de brasileiros vacinados mesmo com a Coronavac.

Outros países, como os Estados Unidos, ainda mantêm restrições à entrada de turistas oriundos do Brasil, prevendo quarentena.

Passo a passo para emitir o certificado de vacinação

Para ter acesso ao Conecte SUS, é necessário ter um login na plataforma Gov.br, o portal de serviços digitais do governo federal. Quem ainda não se cadastrou pode fazer na hora, seja acessando o site ou o aplicativo.

Uma vez feito o login, ao clicar no ícone cidadão, a pessoa tem acesso a uma série de serviços, incluindo o histórico de utilização do SUS. Na opção do menu vacinas, deve constar as doses contra covid-19 que foram tomadas.

Caso não apareça, entre em contato com a unidade de saúde onde você se vacinou. O tempo entre a aplicação e os dados estarem na plataforma leva em torno de 48 horas.

Para emitir o CNV, deve-se marcar a opção certificado de vacinação. O sistema fornece então um código de 16 dígitos e um QR Code para validação do documento, que pode ser baixado em formato PDF em três línguas: português, inglês e espanhol. O arquivo vale na forma digital ou impressa.

No aplicativo Conecte SUS, o procedimento é similar. Uma vez instalado no celular e feito o login, o usuário deve clicar na opção vacinas, que estará na página inicial. Selecione a vacina contra covid-19 e depois clique em certificado de vacinação.

Vacina contra a febre amarela

Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emite um Certificado Internacional de Vacinação (CIVP) para viajantes, mas que abrange somente a febre amarela, doença para a qual já há acordos internacionais que regulamentam a certificação.

O órgão alerta que “no momento, não há determinação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde para emissão de CIVP da vacina de covid-19."

(Com Agência Brasil)

