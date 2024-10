Censo: 91% dos indígenas vivem em casas, mas a maioria dos lares não tem saneamento

Apesar de serem associados a malocas e habitações sem paredes, a maioria dos indígenas brasileiros vive em casas, de acordo com dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. O percentual de povos originários que mora nesse tipo de residência é 91,93%, acima da média nacional de 84,78%.

Ao todo, existem 72,4 milhões de domicílios particulares e permanentes no país. Desses, somente 630.428 contam com ao menos um indígena, o que representa 0,87% dos lares brasileiros. Dentro desses ambientes, 73,44% dos outros moradores também são indígenas, o que representa uma baixa diversidade de cor ou raça.

Por outro lado, as habitações sem paredes e as malocas compreendem apenas 3,1% dos lares onde vivem as pessoas indígenas no geral, e 8,15% das moradias com essas características fica dentro de terras indígenas. Essas casas são mais comuns nos estados da região Norte, como Acre, Amapá, Roraima e Pará. Também há registros em outras áreas do mapa, como Maranhão, no Nordeste, e Mato Grosso, no Centro-Oeste.