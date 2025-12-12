Apagão em SP causa prejuízo de R$ 1 bilhão ao setor de serviços, diz Fecomércio

A falta de energia elétrica na cidade de São Paulo provocou perdas estimadas em R$ 1,54 bilhão no faturamento de comércio e serviços entre quarta e quinta-feira, segundo cálculo da FecomercioSP. O setor de serviços concentra a maior parte do impacto, com mais de R$ 1 bilhão em prejuízos, enquanto o comércio deixou de faturar cerca de R$ 511 milhões.

O levantamento considera a interrupção no fornecimento para 2,2 milhões de imóveis na quarta-feira e 1 milhão nesta quinta. Atualmente 450 mil pessoas seguem sem energia na capital paulista. A entidade alerta que os prejuízos podem ser ainda maiores, já que não foram contabilizadas perdas de estoque ou custos fixos mantidos sem receita.

“Estamos falando apenas do potencial de perdas”, afirma Fábio Pina, assessor econômico da FecomercioSP. Ele lembra que, em outubro de 2024, situação semelhante gerou prejuízos próximos a R$ 2 bilhões.

Primeira morte

A cidade de São Paulo registrou a primeira morte em decorrência das ventanias que atingiram a região na quinta-feira, 11.

Uma mulher, de 54 anos, morreu após ser atingida por um muro que caiu durante os ventos no bairro de Sapopemba, na zona leste da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da cidade, ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Geral do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na quarta e quinta-feira, o estado foi atingido por consequências de um ciclone extratropical que provocou queda nas temperaturas e uma forte ventania. Mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia.