Desejo de mudança e reação ao Judiciário impulsionam a oposição no 1º turno, diz Carlos Pereira

Eleições 2026: Carlos Preriranalisa o primeiro turno
Redação Exame
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 22h38.
O primeiro turno das eleições de 2026 favoreceu Flávio Bolsonaro neste domingo, 4, após o desejo de mudança e a reação a decisões judiciais superarem as projeções das pesquisas, segundo Carlos Pereira, professor titular da instituição FGV EBAPE. Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta o desafio de reverter a desvantagem no segundo turno.
A apuração do primeiro turno das eleições de 2026 desenhou um cenário eleitoral em que o desejo de mudança do eleitorado e a reação a episódios institucionais superaram as projeções iniciais das pesquisas de opinião. A avaliação é do cientista político e professor titular da FGV EBAPE, Carlos Pereira, que participou da cobertura ao vivo da EXAME neste domingo, 4.
Segundo o analista, o resultado consolida um ambiente de contestação política. Há um momento favorável a Flávio Bolsonaro (PL) e um cenário desafiador para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na busca por reverter a desvantagem no segundo turno.
A força demonstrada pela oposição nos principais colégios eleitorais do país — sobretudo no Centro-Sul — refletiu um desalinhamento entre a leitura estratégica do Palácio do Planalto e o real sentimento das ruas no trecho final da disputa, comentou o especialista.
Para o especialista, há também uma dificuldade das pesquisas em capturar a intensidade desse movimento. A atração de pautas de reação institucional, combinada à consolidação do voto útil, reconfigurou o tabuleiro eleitoral e impôs um novo equilíbrio de forças para a etapa decisiva do pleito. Veja as considerações de Carlos Pereira:
Para Carlos Pereira, um dos erros centrais da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi focar excessivamente na rejeição ao adversário em vez de projetar expectativas para o futuro. Embora a economia seja tradicionalmente o principal pilar de sustentação de um governo que busca a reeleição, a percepção de aperto no orçamento das famílias enfraqueceu esse discurso.
"A eleição é muito sobre o futuro e sobre a esperança. A campanha governista se preocupou o tempo todo em falar mais do opositor para explorar a rejeição. Mas o sentimento do eleitorado era de troca e de mudança. Quando o governo precisa recorrer a medidas extemporâneas na reta final para tentar mobilizar sua base, isso já demonstra a dificuldade em capturar o que o eleitor estava sentindo", avalia Pereira.
O analista pontua que levantamentos qualitativos promovidos por institutos de pesquisa já sinalizavam que a maioria da população inclinava-se por uma renovação, um dado que não foi devidamente absorvido pela estratégia do Palácio do Planalto.
Outro ponto decisivo para a consolidação da vantagem de Flávio Bolsonaro no primeiro turno foi a capacidade de transformar a contestação a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um potente motor de engajamento eleitoral.
De acordo com o professor da FGV, discursos proferidos em debates e transmissões ao vivo na reta final serviram como catalisadores para o voto útil e o comparecimento massivo da militância conservadora às urnas:
"Não foi apenas a migração de voto útil de candidaturas menores. Houve uma mudança real de intenção do eleitor em direção ao candidato da oposição. O discurso contra decisões do Judiciário e a favor de uma reação institucional funcionou como uma onda que mobilizou o eleitorado, especialmente nos grandes colégios do Centro-Sul, como São Paulo e Minas Gerais."
Na avaliação de Carlos Pereira, reverter uma diferença desfavorável na segunda etapa do pleito é uma tarefa complexa sob o ponto de vista matemático e psicológico. O avanço da oposição nos maiores colégios eleitorais cria uma percepção de consenso em torno da vitória que dificulta a retenção e atração de apoios políticos e da própria militância.
"Virar um quadro desses é extremamente difícil. O governo precisará produzir uma onda de engajamento e de mudança de percepção muito forte para reverter a tendência. Além disso, a nova configuração do Congresso e do Senado emite um sinal claro de que o sistema político e o Judiciário terão de absorver o recado dado pelas urnas", conclui o especialista.
O desejo de mudança do eleitorado e a reação a episódios institucionais tiveram mais força do que as pesquisas indicavam. Segundo Carlos Pereira, cientista político e professor titular da FGV EBAPE, o resultado consolidou um ambiente de contestação política favorável a Flávio Bolsonaro.
A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva concentrou sua estratégia na rejeição ao adversário e teve dificuldade para apresentar expectativas de futuro, segundo Carlos Pereira. O cientista político também aponta que a percepção de aperto no orçamento das famílias enfraqueceu o discurso econômico do governo.
A contestação a decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral estimulou o voto útil e a mobilização conservadora. De acordo com Carlos Pereira, discursos contra decisões do Judiciário impulsionaram Flávio Bolsonaro sobretudo em São Paulo e Minas Gerais.
Os levantamentos qualitativos já indicavam que a maioria da população desejava renovação, segundo Carlos Pereira. Para o analista, a estratégia do Palácio do Planalto não absorveu adequadamente esse sinal, enquanto as pesquisas tiveram dificuldade para medir a intensidade do movimento.
A reversão é uma tarefa complexa nos aspectos matemático e psicológico, segundo Carlos Pereira. O professor afirma que o governo precisará criar forte mobilização e mudar a percepção do eleitorado para superar a vantagem de Flávio Bolsonaro.
O resultado sinaliza que o sistema político e o Judiciário terão de responder à mensagem das urnas, segundo Carlos Pereira. Para o especialista, a nova configuração do Congresso e do Senado reforça esse recado institucional.