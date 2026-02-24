Brasil

CDHU abre licitação de R$ 264,5 milhões para projetos habitacionais

A concorrência contempla a contratação de empresas ou consórcios para elaboração de projetos multidisciplinares, em formato convencional (2D) e na metodologia BIM

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11h00.

Última atualização em 2 de março de 2026 às 13h30.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) lançou edital de licitação no valor de R$ 264,5 milhões para contratar serviços técnicos especializados voltados a projetos habitacionais e de urbanização em todo o estado de São Paulo.

A abertura dos envelopes está prevista para 4 de maio de 2026.

A concorrência contempla a contratação de empresas ou consórcios para elaboração de projetos multidisciplinares, em formato convencional (2D) e na metodologia BIM, sigla para Building Information Modeling, modelagem da informação da construção.

Os serviços incluem a implantação de empreendimentos habitacionais e institucionais, além de ações de requalificação urbana e urbanização de assentamentos precários.

Os contratos terão vigência de 18 meses a partir da assinatura, com prazo de execução de até 12 meses após a emissão da Ordem de Início de Serviços (OIS).

O edital foi dividido em lotes regionais, definidos com base em critérios técnicos e administrativos, como geomorfologia, hidrografia, presença de áreas ambientalmente protegidas e nível de adensamento territorial. A modelagem considera estimativas de demanda e características urbanas de cada localidade.

As empresas poderão disputar mais de um lote, mas, segundo as regras do edital, cada proponente poderá ser contratada para apenas um, conforme a ordem de classificação e a preferência indicada na proposta comercial.

Os projetos poderão ser desenvolvidos tanto em 2D quanto em BIM, conforme avaliação prévia da CDHU.

No modelo BIM, os empreendimentos são estruturados a partir de modelos digitais georreferenciados, o que permite integrar dados técnicos ao longo do ciclo da obra, do estudo de implantação à fase de operação e manutenção.

Segundo a companhia, a adoção do BIM busca padronizar processos e ampliar a capacidade de planejamento e controle das intervenções. A metodologia já foi aplicada em projetos-piloto nos municípios de Borborema e Águas de Lindóia, que serviram de base para a definição de parâmetros técnicos internos.

Em 2024, a CDHU instituiu um Comitê BIM e contratou gestão especializada para mapear processos e estabelecer padrões para novas contratações com uso da metodologia. A atual licitação amplia esse escopo e sinaliza a intenção de incorporar o modelo às futuras demandas da companhia.

