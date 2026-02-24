Leilão de R$ 9,4 bilhões da Rota Mogiana em SP recebe 4 propostas

O leilão da concessão rodoviária do Lote Rota Mogiana do governo de São Paulo recebeu quatro propostas, segundo apurou a EXAME. A entrega dos envelopes aconteceu nesta terça-feira, 24.

A concorrência acontece na próxima sexta-feira, 27, na B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo.

Segundo pessoas envolvidas no processo, os grupos que apresentaram propostas foram: a Motiva, ex-CCR, a EPR, o Consórcio Rota Mogiana, liderado pelo grupo Azevedo e Travassos, e a MC Brazil Concessões Rodoviárias, empresa ligada ao fundo Mubadala.

A concessão será de 30 anos e prevê R$ 9,4 bilhões em investimentos. O lote de 520 quilômetros abrange rodovias nas regiões de Campinas, Mogi Guaçu, Casa Branca e São João da Boa Vista.

O projeto absorve os trechos atualmente sob concessão da Renovias e novas vias do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

As melhorias previstas no edital do projeto incluem duplicação de 217 quilômetros de rodovias; implantação de 138 quilômetros de terceiras faixas; construção e adequação de 151 dispositivos de acesso; adequação ou implantação de 96 quilômetros de marginais; construção de 59 novas passarelas; adequação ou construção de 135 pontos de ônibus; e implantação de um contorno viário.

O lote também terá implementação do Sistema Automático Livre (Free Flow) de cobrança de pedágio.