Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CCJ faz audiência sobre redução da jornada de trabalho e escala 6x1

Comissão discute PECs que tratam da jornada de trabalho e quer ouvir governo, sindicatos e empresários

Escala 6x1: CCJ da Câmara realiza audiência para discutir propostas de redução da jornada de trabalho no Brasil. (Geraldo Magela/Agência Senado)

Escala 6x1: CCJ da Câmara realiza audiência para discutir propostas de redução da jornada de trabalho no Brasil. (Geraldo Magela/Agência Senado)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de março de 2026 às 07h52.

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira, 10, uma audiência pública para discutir propostas que tratam da redução da jornada de trabalho no Brasil.

O debate inclui o modelo conhecido como escala 6x1, em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e tem apenas um dia de descanso.

A audiência ocorre após deputados da comissão aprovarem, na última quarta-feira, convites aos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, para participarem de reuniões sobre o tema.

Como os convites não têm caráter obrigatório, a presença depende da agenda dos ministros. Até o momento, apenas Marinho confirmou participação.

CCJ analisa propostas para reduzir jornada de trabalho

A audiência integra a análise de um requerimento que prevê a realização de debates sobre propostas de emenda à Constituição que tratam da jornada de trabalho.

O pedido aprovado pela comissão estabelece uma série de audiências públicas para discutir os impactos econômicos e sociais de eventuais mudanças. A intenção é ouvir representantes do governo, centrais sindicais e entidades empresariais antes da análise da admissibilidade das propostas.

Na justificativa do requerimento, parlamentares afirmam que o tema envolve questões relacionadas à qualidade de vida dos trabalhadores e possíveis efeitos sobre custos das empresas, produtividade e nível de formalização no mercado de trabalho.

Debate sobre escala 6x1 ganha força no governo

A discussão sobre a escala 6x1 ganhou destaque no cenário político nos últimos dias. Em pronunciamento nacional no sábado, na véspera do Dia Internacional da Mulher, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o avanço do debate sobre o tema.

"Muitas vezes é uma escala dupla. Por isso, é preciso avançar no fim da escala 6x1. Está na hora de acabar com isso para que as pessoas possam ficar mais tempo com a família, descansar e viver", disse o presidente.

Após a análise inicial na CCJ, as propostas de emenda à Constituição ainda precisarão passar por uma comissão especial antes de seguirem para votação no plenário da Câmara e, posteriormente, no Senado.

*Com O Globo

Acompanhe tudo sobre:Escala de trabalhoCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

CPI do INSS ouve Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa

Tempestade em SP causa danos em Congonhas

Tarcísio passa por procedimento no joelho em hospital de São Paulo

Esposa de Moraes nega ter recebido mensagens de Daniel Vorcaro

Mais na Exame

Brasil

CPI do INSS ouve Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa

Mercados

Em 2008, petróleo chegou a US$ 147 — e caiu 77% meses depois

Casual

Além de 'O Agente Secreto': 10 filmes brasileiros indicados ao Oscar e onde assisti-los

Um conteúdo Bússola

IA na medicina: o que muda com a regulamentação para hospitais e clínicas?