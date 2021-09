CBF autoriza volta do público em jogos do Brasileirão

As partidas do Campeonato Brasileiro poderão contar pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19 com presença de público nos estádios a partir do próximo fim de semana, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira.

A palavra final será das secretarias de Saúde locais, mas, em algumas cidades, alguns clubes já puderam contar com os fãs em competições como a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. O percentual de ocupação seguirá a autorização oficial dos órgãos sanitários locais.

A aprovação para o retorno do público foi por maioria absoluta e teve apoio de 18 dos 20 clubes da Série A. O Athletico foi contra, e o Flamengo não mandou representante para a reunião.

O Flamengo, atual bicampeão nacional, chegou a jogar uma partida da Copa do Brasil com público graças a um liminar, que posteriormente foi derrubada pela Justiça Desportiva.