Proibição de apostas preditivas: veja lista de plataformas bloqueadas

O Ministério da Fazenda anunciou nesta sexta-feira, 24, a proibição do mercado de apostas de predição, aquelas em que os usuários apostam nos resultados de eventos relacionados a política, eleições, eventos sociais ou de entretenimento.

A pasta afirmou que já oficiou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para bloquear 27 plataformas do tipo, entre as quais estão a Polymarket e a Kalshi.

Confira a lista completa de plataformas bloqueadas:

Predictlt - predictit.org Palpita - app.palpita.io Cravei - app.cravei.io Previsao - app.previsao.io Véspera -app.vesperamarket.com Palpitano - app.palpitano.com PRÉVIAS Plataforma de Mercado Preditivo - previas.com.br Predict - predict.fun ProphetX Prediction Market - prophetx.co Robinhood - robinhood.com OG | Prediction Markets & Real-Time Odds - og.com Fanatics Markets - fanaticsmarkets.com Novig - novig.com Hedgehog Markets - hedgehog.markets IBKR ForecastTrader - forecasttrader.interactivebrokers.com Voxfi - voxfi.com.br Futuriza - futuriza.ai Eu Já Sabia Mercados Preditivos - eujasabia.com.br MercadoPred - app.mercadopred.com Palpitada - palpitada.com.br Pliks - pliks.io PolySwipe - polyswipe.bet PRED Exchange - pred.app Ruckus Market - ruckusmarket.com Stride - stride.markets Polymarket - polymarket.com Kalshi - kalshi.com

As 73 casas de apostas esportivas de cota fixa e de jogos online que estão credenciadas junto à Fazenda seguem com permissão de operar.

"Temos hoje um comando do Congresso Nacional de uma lei do mercado de apostas, que tem sido executada de maneira rigorosa pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Os mercados de predição não estão aderentes a essa regulação do Congresso Nacional e portanto violam a lei", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

O ministro afirmou que a pasta já notificou a Anatel para que todas as plataformas sejam bloqueadas no país.

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, ressaltou que esse modelo de apostas é proibido hoje em mais de 50 países, entre eles França, Itália e Colômbia.

"A medida tem como objetivo evitar a consolidação de um novo mercado de apostas, o mercado de predição. Ele expões os brasileiros a riscos enormes", disse a ministra. A proibição, diz ela, "busca proteger a renda, evitar as perdas financeiras para as pessoas e reduzir a exposição das famílias a práticas inseguras".