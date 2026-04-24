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Proibição de apostas preditivas: veja lista de plataformas bloqueadas

Modelo de apostas da Polymarket é proibido no Brasil

Apostas esportivas: PL deve atrair grandes players do setor 'tradicional' de meios de pagamento (krisanapong detraphiphat/Getty Images)

Apostas esportivas: PL deve atrair grandes players do setor 'tradicional' de meios de pagamento (krisanapong detraphiphat/Getty Images)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial da Exame em Brasília

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16h45.

Última atualização em 24 de abril de 2026 às 16h53.

O Ministério da Fazenda anunciou nesta sexta-feira, 24, a proibição do mercado de apostas de predição, aquelas em que os usuários apostam nos resultados de eventos relacionados a política, eleições, eventos sociais ou de entretenimento.

A pasta afirmou que já oficiou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para bloquear 27 plataformas do tipo, entre as quais estão a Polymarket e a Kalshi.

Confira a lista completa de plataformas bloqueadas:

  1. Predictlt - predictit.org
  2. Palpita - app.palpita.io
  3. Cravei - app.cravei.io
  4. Previsao - app.previsao.io
  5. Véspera -app.vesperamarket.com
  6. Palpitano - app.palpitano.com
  7. PRÉVIAS Plataforma de Mercado Preditivo - previas.com.br
  8. Predict - predict.fun
  9. ProphetX Prediction Market - prophetx.co
  10. Robinhood - robinhood.com
  11. OG | Prediction Markets & Real-Time Odds - og.com
  12. Fanatics Markets - fanaticsmarkets.com
  13. Novig - novig.com
  14. Hedgehog Markets - hedgehog.markets
  15. IBKR ForecastTrader - forecasttrader.interactivebrokers.com
  16. Voxfi - voxfi.com.br
  17. Futuriza - futuriza.ai
  18. Eu Já Sabia Mercados Preditivos - eujasabia.com.br
  19. MercadoPred - app.mercadopred.com
  20. Palpitada - palpitada.com.br
  21. Pliks - pliks.io
  22. PolySwipe - polyswipe.bet
  23. PRED Exchange - pred.app
  24. Ruckus Market - ruckusmarket.com
  25. Stride - stride.markets
  26. Polymarket - polymarket.com
  27. Kalshi - kalshi.com

As 73 casas de apostas esportivas de cota fixa e de jogos online que estão credenciadas junto à Fazenda seguem com permissão de operar.

"Temos hoje um comando do Congresso Nacional de uma lei do mercado de apostas, que tem sido executada de maneira rigorosa pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Os mercados de predição não estão aderentes a essa regulação do Congresso Nacional e portanto violam a lei", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

O ministro afirmou que a pasta já notificou a Anatel para que todas as plataformas sejam bloqueadas no país.

A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, ressaltou que esse modelo de apostas é proibido hoje em mais de 50 países, entre eles França, Itália e Colômbia.

"A medida tem como objetivo evitar a consolidação de um novo mercado de apostas, o mercado de predição. Ele expões os brasileiros a riscos enormes", disse a ministra. A proibição, diz ela, "busca proteger a renda, evitar as perdas financeiras para as pessoas e reduzir a exposição das famílias a práticas inseguras".

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