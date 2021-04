Covid-19: Brasil registra mais mortes diárias que outros 6 países somados

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quarta-feira, 31, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 321.515 óbitos e 12.748.747 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 3.869 vítimas e 90.638 testes reagentes para o coronavírus. É o segundo recorde seguido que o país bate em número de mortes. Na terça-feira, 30, foram contabilizados 3.780 óbitos.

De acordo com a plataforma Worldmeters, que compila os dados da pandemia seguindo os dados oficiais, o Brasil teve mais mortes que todos os seis países com maior número de vítimas somados: Estados Unidos (920), México (807), Polônia (653), Itália (467), Índia (458), Rússia (408), com 3.709 vidas perdidas.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 17.620.872 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 8,32% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Anvisa aprova uso da vacina da Janssen

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira, 31, o uso emergencial da vacina contra a covid-19 da Janssen, que é um braço farmacêutico da Johnson&Johnson. A aprovação do colegiado de diretores foi unânime — o órgão é composto de cinco integrantes. Na terça-feira, 30, a Anvisa tinha concedido ao laboratório a certificação de boas práticas de fabricação em oito plantas.

O Ministério da Saúde fechou a compra de 38 milhões de doses da vacina da Janssen. A grande vantagem é que ela é aplicada em dose única, o que facilita toda a logística de distribuição e de imunização. A eficácia global é de 66%, e 82% no grupo de pessoas com mais de 65 anos. A resposta do corpo para ficar protegido contra o coronavírus leva 14 dias após a aplicação.