Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Gilmar Mendes libera análise de processos trabalhistas sobre 'pejotização' na primeira instância

Ministro afirmou que a paralisação dos processos provocou um "significativo represamento" de casos que dependiam de julgamento

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 18h27.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira, 18, o andamento dos processos relacionados à "pejotização" nas instâncias de primeiro e segundo grau da Justiça.

As ações estavam suspensas desde abril do ano passado, quando a Corte decidiu aguardar uma definição sobre o tema. Segundo o magistrado, a paralisação ampla dos processos provocou um "significativo represamento" de casos que ainda dependiam de instrução ou julgamento.

Com a decisão, juízes de primeira instância e Tribunais Regionais do Trabalho poderão retomar a análise das ações, conduzindo a produção de provas e os julgamentos normalmente. No entanto, a suspensão voltará a ser aplicada após as decisões de segundo grau. Dessa forma, os processos permanecerão parados nessa etapa até que o STF estabeleça um entendimento definitivo sobre a matéria.

"Mostra-se recomendável permitir o regular prosseguimento dos processos perante os Juízos de primeiro grau e os Tribunais Regionais do Trabalho, possibilitando a completa instrução processual e o julgamento das controvérsias pelas instâncias ordinárias. Tal providência não compromete a autoridade da futura decisão desta Corte nem a uniformização da interpretação constitucional da matéria, uma vez que eventuais divergências permanecerão sujeitas à incidência da tese vinculante a ser posteriormente fixada pelo Supremo Tribunal Federal", escreveu Gilmar Mendes em despacho assinado nesta quinta.

A medida permanecerá em vigor até que o Supremo julgue a discussão sobre a "pejotização", modelo de contratação em que o trabalhador presta serviços por meio de uma empresa constituída em seu nome.

Ainda sem data definida, o julgamento também deverá abordar a competência da Justiça do Trabalho para analisar alegações de fraude nessas contratações, bem como definir a quem caberá o ônus da prova em cada situação, seja ao trabalhador ou ao contratante.

O processo que levou a Corte a reconhecer a repercussão do tema envolve um recurso contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que rejeitou o reconhecimento de vínculo empregatício entre uma seguradora e um corretor contratado por meio de prestação de serviços.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Gilmar MendesDireitos trabalhistas

Mais de Brasil

Jaques Wagner nega irregularidades após operação da PF: 'Meu patrimônio é limpo'

Após conversa com Lula, Jaques Wagner confirma sua permanência na liderança do governo do Senado

Real Time Big Data: Alan Rick tem 39% e Mailza Assis, 26%, no 1º turno no Acre

Flávio Bolsonaro aposta em modelo de El Salvador e redução da maioridade em plano de segurança

Mais na Exame

Esporte

Quem é Johan Manzambi, que brilhou em jogo da Copa que teve 3 gols em sete minutos

Brasil

Jaques Wagner nega irregularidades após operação da PF: 'Meu patrimônio é limpo'

Carreira

De 40 a 600 medalhas: o plano desse colégio para criar um polo de educação de elite na Amazônia

Inteligência Artificial

Midjourney anuncia scanner corporal por ultrassom como primeiro produto de hardware