Brasil supera a marca de 9 milhões de casos confirmados de covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 27, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 220.237 óbitos e 9.000.485 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.319 vítimas e 64.895 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.049. A média de casos é de 51.517.

Butantan aguarda resposta do governo sobre lote extra de vacina

O Instituto Butantan aguarda do Ministério da Saúde uma resposta sobre a compra de um lote adicional de 54 milhões de doses da Coronavac. De acordo com o diretor do instituto, Dimas Covas, um ofício foi encaminhado na semana passada questionando a pasta e, até o momento, não teve retorno.

Procurado pela EXAME, o Ministério da Saúde disse que irá se pronunciar sobre o ofício dentro do prazo estipulado em contrato. Informou ainda que a venda deste lote só pode ser feita caso o governo federal desista da compra.

O contrato entre o instituto e o governo federal (leia aqui o contrato) prevê a entrega de 46 milhões de doses da vacina contra a covid-19 até abril e a possibilidade de adquirir este volume extra de 54 milhões. No texto do documento, a resposta sobre o lote adicional pode ser manifestada em até 30 dias após a entrega da última vacina, prevista para o dia 30 de abril.