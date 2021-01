Pazuello diz que fechou com Butantan e terá todas as doses da Coronavac

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 7, que fechou um acordo com o Instituto Butantan e que o governo federal ficará com todas as doses da Coronavac que deverão ser produzidas.

“As 100 milhões de doses que serão produzidas pelo Butantan entrarão para o Plano Nacional de Imunização e serão distribuídas para os estados e municípios”, afirmou. Ele disse que esta divisão será de forma igualitária e que nenhum local terá tratamento diferenciado.

O anúncio ocorre no dia em que o Brasil atinge a marca de 200 mil mortes e horas depois do Instituto Butantan anunciar que a Coronavac, vacina que é desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, atingiu eficácia de 78% nos testes realizados com voluntários no Brasil.

Segundo Pazuello, a assinatura com o Butantan foi feita nesta quinta-feira, 7, e só foi possível graças a uma Medida Provisório editada pelo presidente Jair Bolsonaro em que autoriza a aquisição de vacinas antes do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A MP saiu em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na quarta-feira, 6 e permite que o governo firme contratos sem licitação para compra de vacinas e insumos destinados à imunização contra a covid-19, mesmo antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial, e para contratação de bens e serviços necessários à implementação do plano de vacinação.

“Nós nunca abandonamos as negociações com o Butantan. Elas vêm em paralelo. Hoje [quinta-feira], nós assinamos com o Butantan um contrato para a entrega das primeiras 46 milhões de doses até abril e mais 54 milhões de doses no decorrer do ano, indo a 100 milhões de doses”, afirmou.

Procurado por EXAME, o Instituto Butantan disse que recebeu a minuta do contrato com o Ministério da Saúde para a aquisição da vacina e que vai analisar os termos do acordo.

“O anúncio feito hoje em Brasília significa que o Ministério da Saúde, como historicamente fez, irá adquirir a vacina contra o coronavírus do Butantan e irá distribuir aos estados, incluindo o de São Paulo. A minuta de contrato com o órgão federal foi recebida pelo instituto e imediatamente submetida à análise do departamento jurídico visando à sua rápida formalização”, disse a nota enviada.

Pazuello ainda disse que o Ministério da Saúde fez investimentos no Butantan para a construção de uma nova fábrica que vai produzir a vacina contra a covid-19. O valor acertado era de 84 milhões de reais, mas o governo de São Paulo disse que ainda não recebeu o dinheiro.

Em outubro, o Ministério da Saúde assinou um protocolo de intenção para aquisição da vacina com o Instituto Butantan. O episódio causou problemas entre o presidente Bolsonaro e Pazuello. O Ministério da Saúde chegou mandar um novo texto à imprensa em que disse que o acordo não dava garantias definitivas de compra.

“Vou deixar bem claro: quem comprou as vacinas foi o Instituto Butantan, não o estado de são Paulo”, disse o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que também participou da coletiva de imprensa.

“Nós contratamos e vamos realizar o empenho, e solicitamos e está assinado uma cláusula de exclusividade. Aquela importação e fabricação que ocorreram seriam disponibilizadas aos brasileiros de todos os estados”, completou.

Compra de outras vacinas

Durante a entrevista coletiva, o ministro Pazuello detalhou os passos do governo brasileiro para disponibilizar uma vacina segura e eficaz no Sistema Único de Saúde (SUS). Também disse que até o momento, nenhum laboratório fez o registro definitivo ou emergencial junto à Anvisa.

Ele disse que a principal aposta do governo continua sendo a da AstraZeneca/Fiocruz pelo baixo custo de aquisição. O governo investiu quase 2 bilhões de reais na aquisição, transferência de tecnologia e modernização do parque fabril da Fiocruz, que produzirá a vacina no país.

Segundo ele, o preço por dose é de 3,75 dólares. Há a previsão de que o pedido de uso emergencial da vacina seja feita nesta sexta-feira, 8.

“Com o Butantan o valor por dose é de 10 dólares. Então para imunizar uma pessoa com o Butantan eu vou gastar 20 dólares. Com a Janssen nós temos uma intenção de compra de 3 milhões de doses mas só no segundo semestre. A Moderna nos apresentou um custo de 37 dólares por doses”, disse.

(reportagem em atualização)