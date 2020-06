Brasil tem 1.055 mortes por covid-19 em 24h, diz consórcio de imprensa

O Brasil tem 56.109 mortes e 1.280.054 casos confirmados de covid-19. Os dados são do consórcio de imprensa, que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, divulgado nesta sexta-feira, 26, foi atualizado às 20 horas. É contabilizado com base nas informações das 27 secretarias de Saúde estaduais.

Em 24 horas foram registrados 1.055 óbitos e 46.907 testes reagentes para o SARS-CoV-2. Pelo quarto dia seguido o número de mortes fica acima de 1.000.

O país é o que mais confirmou óbitos no período de um dia em todo o mundo. Em segundo lugar está o México, com 736 mortes, segundo a plataforma Worldmeters.

O Brasil tem mais casos confirmados de covid-19 do que Rússia (619.936) e Índia (490.401) somados. Os dois países estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente, com mais casos em todo o planeta. Os dados são da Universidade Johns Hopkins.

Há 42 dias o Brasil está sem um ministro da Saúde. Eduardo Pazuello está na função interinamente desde a saída de Nelson Teich, em maio.

SP: capital abre setores e interior fecha

O governo de São Paulo confirmou nesta sexta-feira, 26, que o novo coronavírus segue perdendo força na capital, mas avança com rapidez pelo interior do estado.

Por isso, na nova fase do Plano São Paulo, as regiões que englobam os municípios de Franca, Araçatuba, Bauru, Sorocaba e Piracicaba regrediram para a fase vermelha do plano, em que apenas serviços essenciais são autorizados a funcionar. Comércio, shopping centers, escritórios, concessionárias e outras atividades deverão voltar a fechar.

No sentido oposto, a cidade de São Paulo e mais 14 municípios da região metropolitana foram autorizados a abrir bares e restaurantes a partir da próxima segunda-feira, 29.