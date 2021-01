Brasil registra 1.206 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 218 mil

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 26, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 218.918 óbitos e 8.936.590 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.206 vítimas e 63.626 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.058. A média diária de casos está em 51.550.

Butantan recebe insumos na semana que vem

O Instituto Butantan vai receber no dia 3 de fevereiro mais insumos para fabricar cerca de 8,6 milhões de doses da vacina contra a covid-19. O acordo foi firmado nesta terça-feira, 26, em uma reunião entre o instituto, o governo de São Paulo e o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming.

Desde a semana passada o Butantan aguarda o envio de mais insumos para continuar a fabricação de imunizantes no país. A carga está parada na China desde o começo de janeiro, por questões alfandegárias, segundo o governo chinês.

De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, neste carregamento estão 5.400 litros de insumo que dão origem a 8,6 milhões de doses. A previsão é que essas vacinas fiquem prontas em aproximadamente 20 dias.