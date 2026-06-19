Gigante americana do transporte expresso, FedEx expande frota elétrica no Brasil

As novas vans elétricas da FedEx serão distribuídas entre Campinas, Curitiba e São Paulo, elevando para 53 o total de veículos de emissão zero da companhia no Brasil (Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 19 de junho de 2026 às 13h12.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 13h14.
Um pacote sai de Miami, cruza o Atlântico num voo cargueiro e pousa em São Paulo. Do aeroporto, segue para um centro de distribuição. Depois, embarca numa van e percorre as ruas da cidade até chegar à porta do destinatário.
Esse trajeto urbano é o negócio da FedEx. A gigante americana de transporte expresso encerrou suas operações domésticas no Brasil no início de 2026, citando custos elevados e a complexidade logística, e passou a concentrar sua atuação local em remessas internacionais expressas.
É na última etapa dessa cadeia no país que a companhia aposta na eletrificação como estratégia para descabonização e acaba de anunciar a incorporação de 17 novas vans elétricas à sua operação, elevando para 53 o total de veículos de emissão zero em circulação.
Os modelos Mercedes-Benz eSprinter Furgão Street 320 serão distribuídos entre as estações da FedEx em Campinas, Curitiba e São Paulo, cidades que se somam a Salvador, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde já opera com elétricos.
Essa é a quarta entrega da empresa em três anos no Brasil, onde foi pioneira na introdução de elétricos no setor de transporte de cargas com as primeiras unidades chegando ainda em 2013.
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A expansão faz parte de sua meta global de eletrificar 100% de sua frota de coleta e entrega até 2040. No mundo, a FedExF já conta com mais de 8.000 veículos elétricos em operação.
Hoje, o transporte responde por aproximadamente 15% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa e a logística de carga concentra parte relevante dessa conta.
De acordo com a companhia, 61% da sua pegada de carbono vêm do consumo de querosene de aviação, não da frota terrestre.
A eletrificação das vans ataca uma fatia menor do impacto do negócio, em que o desafio central continua sendo a descarbonização da malha aérea global, com investimentos em combustíveis sustentáveis como o SAF para substituir o querosene e a renovação de aeronaves.
No Brasil, os 53 veículos elétricos evitam aproximadamente 132,5 toneladas de CO₂ por ano ou 2,5 toneladas cada.
Para Camila Lima, vice-presidente de Operações da FedEx no Brasil, o ritmo de expansão reflete as condições do mercado local e reafirma o compromisso do negócio com eficiência e sustentabilidade.
"O principal gargalo é alinhar a infraestrutura de energia e as redes de recarga às necessidades operacionais", afirmou, em entrevista à EXAME.
Apesar do avanço da frota elétrica, a infraestrutura ainda limita uma adoção mais acelerada. Segundo a executiva, o setor precisa ampliar a capacidade energética e a rede de recarga, além de formar profissionais especializados e avançar no desenvolvimento de baterias.
A eletrificação se concentra nas chamadas "rotas de última milha", o trecho final da entrega, dentro dos perímetros urbanos, onde a van sai do centro de distribuição até o destinatário. É justamente nesse tipo de percurso que o elétrico oferece maior vantagem: distâncias curtas, velocidade reduzida e possibilidade de recarga noturna no depósito.
A estratégia nacional é avançar de forma gradual e planejada, priorizando os mercados onde a infraestrutura já permite a operação dos veículos, frisou Camila.
Esse avanço acontece dentro de uma presença regional de peso, onde o Brasil é o maior mercado e o mais estratégico.
No ano fiscal de 2025, a FedEx gerou impacto econômico estimado em US$ 5 bilhões na América Latina e Caribe, segundo relatório da companhia produzido em parceria com a Dun & Bradstreet. Na região, emprega mais de 20 mil pessoas e investiu US$ 743 milhões em fornecedores locais em 2024, sendo 89% deles pequenas empresas.