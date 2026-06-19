Capitão do Marrocos na Copa 2026 irá a julgamento por acusação de estupro na França

O lateral-direito e capitão da seleção do Marrocos, Achraf Hakimi, será julgado pela Justiça francesa por uma acusação de estupro. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 19, pelo Tribunal de Apelação de Versalhes. A data do julgamento ainda não foi divulgada.

Hakimi é investigado desde fevereiro de 2023, quando uma jovem apresentou denúncia contra o jogador. Segundo as autoridades francesas, o caso seguirá para julgamento após a conclusão da fase de instrução.

Pouco após o anúncio, o atleta afirmou nas redes sociais que aguarda o julgamento para apresentar sua versão dos fatos.

"Espero por este julgamento desde o primeiro dia. E o aguardo com impaciência. Finalmente, poderei falar", escreveu o jogador.

Hakimi também declarou que optou por permanecer em silêncio ao longo da investigação.

"Optei por permanecer calado durante anos. Pensei que me manter digno, ser paciente e confiar na Justiça permitiria que fossem tomadas boas decisões", afirmou.

Defesa nega acusação

A advogada de Hakimi, Fanny Colin, disse que a decisão não representa uma declaração de culpa.

"Esperávamos a confirmação. Até o momento, não afirmaram que ele é culpado de nada", declarou.

Já Rachel-Flore Pardo, advogada da denunciante, afirmou que a decisão judicial representa um avanço para sua cliente.

"Depois de mais de três anos de luta judicial, após ter sido caluniada e arrastada para a lama pela defesa de Achraf Hakimi, para minha cliente esta decisão traz alívio e esperança", disse.

Entenda o caso

Segundo informações da investigação, a jovem relatou ter conhecido Hakimi em janeiro de 2023 por meio do Instagram. De acordo com o depoimento prestado às autoridades, ela foi até a residência do jogador em um veículo solicitado por ele.

A denunciante afirma que, durante o encontro, o atleta a beijou e realizou atos sem seu consentimento antes do suposto estupro.

Em maio deste ano, a defesa de Hakimi pediu o arquivamento do processo, solicitação que acabou rejeitada pela Justiça francesa.

Atualmente com 27 anos, o jogador disputa a Copa do Mundo de 2026 como capitão da seleção marroquina e atua pelo Paris Saint-Germain.

*Com AFP