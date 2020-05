Com 965 mortes por covid-19 em 24 horas, Brasil chega a 22 mil óbitos

O Brasil tem 347.398 casos confirmados e 22.013 mortes por coronavírus. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste sábado, 23. O país teve 16.508 testes positivos em um dia, e já é o segundo no mundo em número de casos. Em 24 horas foram confirmadas também mais 965 vítimas.

O país concentra mais da metade de todos os casos da América do Sul. O diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, afirmou na sexta-feira, 22, que a região se tornou o novo epicentro mundial da pandemia.

O continente já soma quase 600 mil casos de covid-19 e tem mais de 30 mil mortes causadas pela doença, segundo dados atualizados diariamente pela plataforma Worldometer.

Em número de casos, o Brasil está em primeiro lugar. Logo atrás estão Peru (115.754 infectados e 3.373 mortos) e Chile (65.393 infectados e 673 mortos).

Mais de 6 mil mortes em São Paulo

O estado de São Paulo chegou a 6.045 mortes confirmadas por novo coronavírus neste sábado, 23. O número de casos confirmados é de 80.558, distribuídos em 505 municípios paulistas, segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 272 novos óbitos. Ao todo, 236 cidades de São Paulo tiveram ao mesmo uma morte confirmada relacionada à covid-19.

De acordo com a secretaria, 11,9 mil pacientes com suspeita ou confirmação da doença estão internados em São Paulo, dos quais 4.674 estão em leitos de UTI. A média de ocupação de UTI exclusiva para covid-19 é de 73,7% no Estado, mas chega a 89,2% na Grande São Paulo. O megaferiado que começou na quarta-feira, 20, é uma das medidas para tentar conter o avanço da doença no estado.

O estado tem o maior número de casos no país. No entanto, se levado em conta o tamanho da população, a lista dos estados mais afetados pela pandemia de coronavírus tem uma ordem diferente. No Amazonas a taxa é de 39,1 mortes para cada 100 mil habitantes. O número é quatro vezes maior que a média nacional, de 9,5. Ceará (23,7), Pará (21,5), Pernambuco (20,1), Rio de Janeiro (19,8), e Amapá (17,9) também estão em pior situação. São Paulo tem uma taxa de 10,5 mortes para cada 100 mil habitantes.

Os dados são de uma análise feita por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O recorte foi feito com base nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde no dia 21 de maio.