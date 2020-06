Brasil tem 748 mortes por covid-19 em 24h, diz consórcio de imprensa

O Brasil tem 51.407 mortes e 1.111.348 casos confirmados de covid-19. Os dados são do consórcio de imprensa, que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, divulgado nesta segunda-feira, 22, foi atualizado às 20 horas. É contabilizado com base nas informações das 27 secretarias de Saúde estaduais.

Em 24 horas foram mais 748 óbitos e 24.358 resultados positivos.

O Brasil é o segundo país que mais confirmou mortes em todo o mundo no período de um dia. Em primeiro lugar está o México, com 1.044 vítimas, segundo a plataforma Worldmeters que contabiliza os números seguindo fontes oficiais.

São Paulo é o estado com maior número de casos confirmados de covid-19, com 221.973 infectados e 12.634 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 97.572 casos e 8.933 óbitos; e o Ceará, com 94.158 confirmações e 5.604 vítimas.

Uma pesquisa indica que o número real de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil pode ser de 8 milhões.

O Brasil está sem ministro da Saúde há 38 dias. Desde que Nelson Teich deixou o cargo, em maio, Eduardo Pazuello assumiu a função de forma interina.

Florianópolis volta a fechar

Apesar do sucesso no combate ao coronavírus, Florianópolis dá um passo atrás na flexibilização do isolamento na capital catarinense. A prefeitura da cidade proibiu que bares e restaurantes recebam clientes durante a noite e aos finais de semana.

A nova medida foi anunciada nesta segunda-feira, 22, por Gean Loureiro, prefeito da cidade. Segundo ele, o número de contaminados pelo coronavírus aumentou e foram registrados diversos pontos de aglomeração na cidade durante o final de semana.