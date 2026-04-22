79% das organizações já utilizam IA física, aponta estudo

O Instituto de Pesquisa da Capgemini publicou este mês o relatório "IA Física: Levando a colaboração humano-robô para o próximo nível" que explora o impacto da IA física na robótica e o valor que ela pode agregar para as empresas.

A IA física marca uma mudança na robótica, na transição da automação para a ação autônoma no mundo real.

A oportunidade que ela representa é amplamente reconhecida por executivos de diversos setores, desde alta tecnologia (93%) até armazenamento e logística (69%) e agricultura (59%).

Isso ocorre em todo o mundo: quase três quartos dos executivos nos EUA, e cerca de dois terços na Europa e na região Ásia-Pacífico concordam.

Da experimentação ao impacto nos negócios

A IA física se encontra em um ponto de inflexão à medida que avanços tecnológicos e forças de mercado convergem para acelerar a implantação em larga escala no mundo real.

Os avanços em modelos fundamentais equipam robôs com a inteligência necessária para operar de forma autônoma em ambientes complexos, enquanto as tecnologias de simulação reduzem os ciclos de treinamento.

Um ciclo virtuoso emergente de IA-robô-dados reforça esse progresso, à medida que os sistemas implantados geram dados do mundo real que melhoram continuamente o desempenho e a generalização.

Esses ganhos são amplificados por avanços na computação de borda (edge computing) e baterias, pela queda nos custos de hardware e por novos modelos comerciais como robótica como serviço (RaaS).

O otimismo é generalizado, com 60% dos executivos que afirmam que a IA física irá viabilizar aplicações robóticas que antes eram impossíveis ou impraticáveis.

Os casos de uso abrangem operações perigosas, micrologística, coleta e separação e inspeção de campo, bem como aplicações específicas do setor, como montagem dinâmica na manufatura.

Apoio à reindustrialização e à resiliência operacional

Com a aceleração dos esforços de reindustrialização na Europa e nos Estados Unidos, a IA física surge como um facilitador fundamental dessa transição.

De fato, 43% dos executivos afirmam que a relocalização da produção e a reindustrialização impulsionam cada vez mais seu interesse em inteligência física como um meio de apoiar a produção em escala.

Dois terços das organizações classificam a IA física como uma alta prioridade em suas agendas de automação para os próximos três a cinco anos.

Mais da metade dos líderes empresariais citam os robôs móveis autônomos, braços robóticos industriais e cobots como os formatos de robótica de crescimento mais rápido.

As restrições na força de trabalho são um fator central. Mais do que os custos trabalhistas, o principal fator que impulsiona o investimento é a escassez de mão de obra.

Geograficamente, o Japão lidera a priorização da inteligência física em estratégias de automação, com mais de três quartos dos executivos que a apontam como prioridade, à frente dos EUA.

A IA física também oferece a agilidade necessária para tornar a reindustrialização viável a longo prazo. Quase metade dos executivos identifica a melhora na flexibilidade como um benefício fundamental.

Eles destacam a capacidade de reconfigurar sistemas de produção e fluxos de trabalho mais rapidamente do que com a robótica tradicional ou a automação fixa.

“A IA física marca uma mudança de sistemas que descrevem o mundo para sistemas que podem agir dentro dele. No entanto, a robótica tem um longo histórico de superestimar seu potencial”, explica Pascal Brier, Diretor de Inovação da Capgemini.

“O que é diferente hoje não é o hype, mas sim a convergência de IA, dados e maturidade da engenharia. A oportunidade é real, desde que nos concentremos no que funciona em escala”, complementa Brier.

Ampliar a IA física e os robôs humanoides apesar das barreiras

Quase dois terços dos executivos esperam que a IA física atinja escala nos próximos cinco anos, embora apenas 4% afirmem já operar em escala atualmente.

Na verdade, a escalabilidade continua sendo um desafio para quase oito em cada dez executivos, principalmente devido à falta de tecnologia e prontidão operacional.

O crescimento a curto prazo será liderado por formatos de robôs já estabelecidos. Robôs humanoides, apesar de despertarem grande interesse, ainda enfrentam barreiras significativas.

72% dos executivos identificaram imaturidade técnica, como desafios de confiabilidade e destreza, enquanto 63% estão desanimados pelo alto custo e 58% pelos desafios de treinamento.

Além disso, mais de seis em cada dez executivos ainda não têm clareza sobre o retorno do investimento (ROI) da adoção de robôs humanoides no contexto da Capgemini.

A aceitação social também é uma preocupação, com mais de seis em cada dez executivos que acreditam que a resistência do público será um obstáculo crítico à adoção.

A opinião pública varia por região: 68% dos executivos na França citam a resistência pública como uma barreira, em comparação com 56% na Espanha.