Brasil tem 662 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 154 mil

O Brasil tem 154.888 óbitos e 5.274.817 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta terça-feira, 20.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 662 vítimas e 23.690 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 546. O valor chegou a ficar abaixo de 500, mas subiu desta a segunda-feira, 19.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

A pandemia encontra-se em desaceleração no Brasil ao longo das últimas semanas em relação ao pico atingido no final de julho, quando eram registrados por dia, em média, mais de 50.000 casos novos e acima de 1.000 óbitos.

O estado brasileiro mais afetado pela covid-19, São Paulo chegou nesta terça às marcas de 1.068.962 casos e 38.246 mortes.

O segundo estado com maior número de óbitos causados pela covid-19, de acordo com os dados do ministério, é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 19.836 mortes, com 292.621 casos.

Ministério da Saúde compra vacina chinesa

Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou que vai comprar a vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A aquisição será por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e vai garantir 46 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações.

O valor pago pelo governo federal será de 1,9 bilhão de reais. O recurso será liberado por meio da edição de uma nova Medida Provisória. O Ministério da Saúde já havia anunciado, também, o investimento de 80 milhões de reais para ampliação da estrutura do Butantan.

(Com Reuters)