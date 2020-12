Após quase 3 meses, Brasil tem mais de 900 mortes por covid-19 em 24h

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 15, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 182.854 óbitos e 6.974.258 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 915 vítimas e 44.849 testes reagentes para o coronavírus. O número diário de óbitos não ficava acima de 900 desde 30 de setembro, quando notificou 1.031 mortes.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 667, um aumento de 25% se comparado com 14 dias atrás. A média de casos está em 42.620.

Vacinação começa em 5 dias após aval da Anvisa

Em manifestação entregue ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, 15, o governo federal não estima uma data para começo da vacinação no País e volta a condicionar o cronograma ao aval para registro ou aval emergencial que deve ser dado Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governo afirma que as doses devem chegar nos Estados e Distrito Federal em até cinco dias após a permissão da Anvisa e a entrega do produto no complexo de armazenamento do Ministério da Saúde. A estimativa é de vacinar os 4 grupos prioritários em 4 meses.