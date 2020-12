Brasil ultrapassa a marca de 180 mil mortes pela covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 11, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 180.453 óbitos e 6.836.313 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 652 vítimas e 52.770 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 639, um aumento de 25% se comparado com 14 dias atrás. A média de casos está em 43.052.

SP restringe bares e amplia horário do comércio

O governo de São Paulo fez uma alteração extraordinária na quarentena do estado. A partir de sábado, 12, os bares precisam fechar até as 20 horas, antes era até as 22 horas. Os shoppings e o comércio de rua tiveram o horário de funcionamento ampliado, de 10 horas para 12 horas. Em ambos os casos a capacidade se mantém a mesma, 40%. A medida tem validade por 30 dias.

No caso dos restaurantes, eles podem abrir até 22 horas, mas o serviço de bebida alcoólica deve ser finalizado às 20 horas. Segundo o governo, a determinação tem o objetivo de evitar aglomerações com as compras de fim de ano e diminuir o contágio entre jovens.