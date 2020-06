Após apagão de dados, Brasil confirma 1.272 mortes por covid-19 em 24h

O Brasil tem 38.406 mortes e 739.503 casos confirmados de coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 9. Em um dia foram adicionados ao balanço mais 1.272 vítimas e 32.091 infectados. Mais de 311.000 pessoas estão curadas da doença.

O país é o que mais confirmou óbitos e casos nas últimas 24 horas em todo o mundo. Os Estados Unidos estão em segundo lugar, com 17.598 infectados e 550 mortes no período de um dia, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

O Ministério da Saúde voltou a divulgar na noite desta terça-feira os dados completos sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Desde o dia 5 de junho, o governo decidiu fazer uma atualização parcial, só com os números das últimas 24 horas.

A pasta cumpriu uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o governo apresentasse diariamente todos os dados epidemiológicos, inclusive os números acumulados de ocorrências e de mortes causadas pela covid-19.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve nesta terça na Comissão Externa da Câmara dos Deputados para explicar o apagão de dados. Ele disse que a forma como era apresentada antes, a “informação não dizia nada” e que agora “são plenas, transparentes e reais, em tempo real.”

Há 25 dias o Brasil está sem ministro da Saúde. Pazuello está no cargo de forma interina, desde a saída de Nelson Teich. Ele ficou apenas 28 dias no cargo, após substituir Luiz Henrique Mandetta.

SP registra recorde

São Paulo registrou um recorde de mortes confirmadas por coronavírus nesta terça-feira, 9. Foram 334 vítimas e 5.545 novos casos em 24 horas. Com estes números, o total de óbitos é de 9.522 e 150.138 infecções.

O estado do Rio de Janeiro registrou 147 mortes por covid-19 e 3.480 novos casos da doença no período de um dia. Agora são 6.928 mortes e 72.979 casos no total. Se fosse um país, o estado do Rio seria o 18º do mundo com mais infectados.

(Com Estadão Conteúdo)