Brasil registra 3.693 mortes por covid-19 nas últimas 24h

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta sexta-feira, 9, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 348.718 óbitos e 13.373.174 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 3.693 vítimas e 93.317 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 2.930. A média de casos está em 66.156.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 22.686.106 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 10,71% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

SP volta para a fase vermelha da quarentena

O governo de São Paulo decidiu regredir a quarentena para a fase 1 vermelha a partir da segunda-feira, 12, com validade até o dia 18 de abril. Na prática, pouca coisa muda. O maior impacto é o retorno das aulas presenciais, com capacidade de 35%. Também voltam a ser autorizados os jogos do Campeonato Paulista, suspensos desde o 15 de março, quando a fase emergencial entrou em vigor.

O restante das atividades consideradas não essenciais, como shoppings, comércio de rua, são autorizados apenas nos sistemas de drive-thru e delivery. A fase vermelha também passa a permitir a retirada no local, até então proibida. As mesmas regras valem para restaurantes e bares. Padarias podem funcionar no mesmo modelo de supermercados.