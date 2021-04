Governo de SP altera a quarentena para a fase vermelha; veja o que muda

O governo de São Paulo decidiu regredir a quarentena para a fase 1 vermelha a partir da segunda-feira, 12, com validade até o dia 18 de abril. Na prática, pouca coisa muda. O maior impacto é o retorno das aulas presenciais, com capacidade de 35%. Também voltam a ser autorizados os jogos do Campeonato Paulista, suspensos desde o 15 de março, quando a fase emergencial entrou em vigor.

O restante das atividades consideradas não essenciais, como shoppings, comércio de rua, são autorizados apenas nos sistemas de drive-thru e delivery. A fase vermelha também passa a permitir a retirada no local, até então proibida. As mesmas regras valem para restaurantes e bares. Padarias podem funcionar no mesmo modelo de supermercados.

Parques e praias continuam fechados, assim como cultos religiosos, que permanecem proibidos. O teletrabalho é obrigatório para todas as atividades administrativas. Lojas de materiais de construção, até então fechadas, podem reabrir.

As regras valem para todo o estado, mas as prefeituras têm autonomia para alterar algumas regras. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas (PSDB) já disse que libera as atividades presenciais nas escolas, com a cidade na fase vermelha.

O que motivou o estado a mudar a quarentena foi a leve queda na taxa de ocupação de leitos de UTI, que ficou em 88% na quinta-feira, 9, após quase um mês acima dos 90%. Apesar disso, o estado de São Paulo bateu um novo recorde de mortes por covid-19 em 24 horas, com 1.299. Foi o segundo recorde em uma semana.

"Nós tivemos ao longo dessas últimas semanas avanços importantes na contenção da pandemia. As medidas de distanciamento e isolamento social, com apoio da população. Se compararmos as últimas semanas, tivemos uma queda na média diária de novas internação de 17%. É o que nos permite dar passos", explicou o vice-governador, Rodrigo Garcia, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 9.

Regras da fase vermelha

Apenas atividades essenciais podem funcionar, como supermercados, açougues, padarias, feiras livres, farmácias, postos de gasolina, petshops.

Comércio e shoppings: permitida a comercialização por meio da retirada no local, janela do carro ( drive-thru ) de 5h às 20h e entrega na casa do comprador (delivery) por 24h

Salões de beleza e academias precisam ficar fechados

Restaurantes e bares: é permitida a entrega (delivery) por 24h. A compra sem sair do carro ( drive-thru ) e a retirada no local valem das 5h às 20h. O consumo no local é proibido.

Padarias podem funcionar seguindo as regras de supermercado, proibido o consumo no local

Teletrabalho de serviços administrativos é obrigatório

Parques e praias ficam fechados

Venda de bebida alcoólica só é permitida entre 6h e 20h

Qualquer tipo de aglomeração é proibida

Toque de recolher das 20h às 5h

Igrejas e templos ficam fechados

Veja o anúncio dos detalhes da nova quarentena em SP