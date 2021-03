Brasil tem média de 1.015 mortes de covid-19 por dia, diz consórcio

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 8, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 232.248 óbitos e 9.550.301 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 687 vítimas e 28.061 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.015. A média de casos é de 45.755.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 3.808.313 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 1,79% da população brasileira.

AC: 10.402 (1,16%)

10.402 (1,16%) AL: 67.515 (2,01%)

67.515 (2,01%) AM: 127.606 (3,03%)

127.606 (3,03%) AP: 10.864 (1,26%)

10.864 (1,26%) BA: 291.676 (1,95%)

291.676 (1,95%) CE: 183.161 (1,99%)

183.161 (1,99%) DF: 1ª dose - 101.133 (3,31%); 2ª dose - 466 (0,02%)

1ª dose - 101.133 (3,31%); 2ª dose - 466 (0,02%) ES: 81.063 (1,99%)

81.063 (1,99%) GO: 133.201 (1,87%)

133.201 (1,87%) MA: 87.760 (1,23%)

87.760 (1,23%) MG: 1ª dose - 304.314 (1,43%); 2ª dose - 24.695 (0,12%)

1ª dose - 304.314 (1,43%); 2ª dose - 24.695 (0,12%) MS: 1ª dose - 73.508 (2,62%); segunda dose - 3.105 (0,11%)

1ª dose - 73.508 (2,62%); segunda dose - 3.105 (0,11%) MT: 60.137 (1,71%)

60.137 (1,71%) PA: 78.506 (0,90%)

78.506 (0,90%) PB: 71.843 (1,78%)

71.843 (1,78%) PE: 1ª dose - 195.191 (2,03%); 2ª dose - 5.457 (0,06%)

1ª dose 195.191 (2,03%); 2ª dose - 5.457 (0,06%) PI: 47.063 (1,43%)

47.063 (1,43%) PR: 212.935 (1,85%)

212.935 (1,85%) RJ: 268.214 (1,54%)

268.214 (1,54%) RN: 65.778 (1,86%)

65.778 (1,86%) RO: 27.796 (1,53%)

27.796 (1,53%) RR: 14.874 (2,36%)

14.874 (2,36%) RS: 231.768 (2,03%)

231.768 (2,03%) SC: 89.162 (1,23%)

89.162 (1,23%) SE: 29.086 (1,25%)

29.086 (1,25%) SP: 905.116 (1,96%)

905.116 (1,96%) TO: 14.145 (0,89%)

SP terá toda cidade do interior vacinada

A cidade de Serrana, na Região Metropolitana de Ribeirão Preto no interior de São Paulo, vai participar de um teste do governo paulista para verificar a capacidade da vacina contra a covid-19 reduzir a transmissão do coronavírus. Dos pouco mais de 45 mil habitantes do município, cerca de 30 mil serão vacinados a partir do dia 17 de fevereiro.

A vacinação será conduzida pelo Instituto Butantan e deve levar cerca de três meses. O número de pessoas que serão imunizadas corresponde ao total de adultos com mais de 18 anos. A vacinação não será obrigatória.