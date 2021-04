Brasil tem mais mortes por covid-19 em 24h que EUA e cinco países somados

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quinta-feira, 8, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 345.025 óbitos e 13.279.857 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 4.249 vítimas e 86.652 testes reagentes para o coronavírus. É um novo recorde de mortes no período de um dia, o segundo em três dias, que também ficou acima da marca de 4 mil.

De acordo com dados da plataforma Worldmeters, que compila os registros da pandemia em todo o mundo seguindo fontes oficiais, o Brasil quase o mesmo número de mortes confirmadas em 24 horas que seis países somados: Polônia (954), Estados Unidos (951), Índia (802), México (596), Itália (487), e Ucrânia (464).

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 2.820. A média de casos está em 62.859.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 22.170.108 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 10,47% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.