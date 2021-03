Brasil passa de 230 mil mortes por covid-19; casos são 9,4 milhões

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta sexta-feira, 5, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 230.127 óbitos e 9.449.088 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.244 vítimas e 51.319 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.050. A média de casos é de 47.087.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 3.366.706 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 1,59% da população brasileira.

AC: 5.799 (0,65%)

5.799 (0,65%) AL: 62.223 (1,86%)

62.223 (1,86%) AM: 111.282 (2,64%)

111.282 (2,64%) AP: 9.287 (1,08%)

9.287 (1,08%) BA: 276.038 (1,85%)

276.038 (1,85%) CE: 159.007 (1,73%)

159.007 (1,73%) DF: 97.739 (3,20%)

97.739 (3,20%) ES: 74.537 (1,83%)

74.537 (1,83%) GO: 125.437 (1,76%)

125.437 (1,76%) MA: 74.730 (1,05%)

74.730 (1,05%) MG: 273.529 (1,28%)

273.529 (1,28%) MS: 71.688 (2,55%)

71.688 (2,55%) MT: 47.753 (1,35%)

47.753 (1,35%) PA: 70.494 (0,81%)

70.494 (0,81%) PB: 55.367 (1,37%)

55.367 (1,37%) PE: 1ª dose - 169.586 (1,76%); 2ª dose -1.962 (0,02%)

1ª dose 169.586 (1,76%); 2ª dose -1.962 (0,02%) PI: 43.684 (1,33%)

43.684 (1,33%) PR: 198.310 (1,72%)

198.310 (1,72%) RJ: 260.034 (1,50%)

260.034 (1,50%) RN: 63.198 (1,79%)

63.198 (1,79%) RO: 25.019 (1,39%)

25.019 (1,39%) RR: 14.775 (2,34%)

14.775 (2,34%) RS: 214.890 (1,88%)

214.890 (1,88%) SC: 70.558 (0,97%)

70.558 (0,97%) SE: 26.393 (1,14%)

26.393 (1,14%) SP: 749.188 (1,62%)

749.188 (1,62%) TO: 14.145 (0,89%)

SP abre bares e amplia horário de restaurantes

Poucos dias após o governo de São Paulo autorizar a reabertura de restaurantes e shoppings aos finais de semana, nesta sexta-feira, 5, o governador João Doria (PSDB) anunciou uma nova classificação da quarentena em todo estado.

A maior parte da população, incluindo a Grande São Paulo, saiu da fase 2 laranja e vai para a 3 amarela, considerada intermediária, em que o comércio, restaurantes e shoppings podem abrir com 40% da capacidade, mas com horário de abertura ampliado para até 22 horas – antes era até 20 horas.

Nesta fase 3 amarela bares podem funcionar até 20 horas. As novas medidas começam a valer a partir de sábado, 6 de fevereiro.