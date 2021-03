Restaurantes e shoppings podem reabrir aos finais de semana no estado de SP

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O governo de São Paulo suspendeu, nesta quarta-feira, 3, a regra adicional da quarentena que fechou restaurantes, shoppings e comércio aos finais de semana em todo o estado. A medida impacta principalmente as regiões que estão na chamada fase 2 laranja da quarentena, como a capital paulista. A decisão foi antecipada por EXAME no começo da semana. A reabertura começa a valer já neste fim de semana, 6 e 7 de fevereiro.

Agora, estes setores da economia podem abrir todos os dias, respeitando a capacidade de 40%, para aqueles que estão na fase 2 laranja. Os bares só podem atender com serviço de delivery até as 20 horas. Para as regiões que estão na fase 1 vermelha só os serviços essenciais estão autorizados a funcionar (veja o mapa abaixo).

A medida extrema foi adotada há duas semanas em todo o estado de forma excepcional dentro do plano estadual de controle da covid-19, que prevê regras de flexibilização da economia de acordo com a região em uma escala que vai de 1 vermelha — a mais restrita — até a 5 azul. A reclassificação dessas fases será feita na sexta-feira, 5.

Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, a média diária de novas internações em leitos de UTI e enfermaria em todo o estado era de 1.648 no dia 25 de janeiro. Na terça-feira, 2, este número chegou a 1.525, uma queda de 8%. Quedas e aumentos de até 15% são considerados estabilidade, segundo especialistas em saúde.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 67%. Quando as medidas de restrição foram determinadas, esta média estava em 70%.

"Nós estamos neste momento de estabilização, mas num patamar ainda muito alto. É semelhante ao que tivemos em julho e agosto do ano passado. As regiões do interior têm mostrado mais transmissões, por isso estão classificadas em vermelho. Nós continuamos acompanhando a cada dia esses indicadores, esperamos que se mantenha essa redução progressiva", disse Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 do Estados de São Paulo, nesta quarta-feira, 3.

Regras da quarentena em São Paulo

Restrições da fase laranja

Capacidade de atendimento de comércio de rua, shoppings, salões de beleza e restaurantes é de 40%. Podem abrir por no máximo 8 horas por dia, até as 20 horas

Nas academias a capacidade máxima é de 40%

Bares são proibidos de ter atendimento presencial — apenas delivery é permitido

Os parques ficam abertos

Restrições da fase vermelha

Apenas atividades essenciais podem funcionar, como supermercados, farmácias e postos de gasolina

Comércio, shoppings, academias, salões de beleza, bares e restaurantes precisam ficar fechados

Parques ficam fechados