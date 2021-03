Brasil tem 1.291 mortes por covid-19 em 24h; país supera 3 milhões de vacinados

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 4, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 228.883 óbitos e 9.397.769 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.291 vítimas e 57.848 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.030. A média de casos é de 48.140.

Vacinados

O Brasil ultrapassou a marca de 3 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19 nesta quinta-feira. A quantidade de imunizados chegou a 3.043.108. O estado com maior número absoluto de vacinados é São Paulo (660.449). Ao todo, 1,44% da população brasileira recebeu a vacina.

Confira o número de vacinas aplicadas por cada estado do Brasil:

SP - 660.449

BA - 254.116

MG - 236.592

RJ - 228.285

RS - 198.205

PR - 184.204

PE - 161.566

CE - 143.616

GO - 113.729

DF - 93.582

AM - 85.755

MA - 71.497

SC - 70.558

ES - 69.791

PA - 66.025

AL - 60.123

RN - 59.507

PB - 54.814

MS - 53.898

MT - 45.106

PI - 42.577

SE - 25.416

RO - 22.485

RR - 14.131

TO - 11.995

AP - 9.287

AC - 5.799

Rio é a cidade com mais mortes por covid-19

Após quase um ano da chegada da pandemia do coronavírus no Brasil, a cidade do Rio se tornou o município com mais óbitos confirmados pela doença no país. Nesta quinta-feira foram confirmadas 106 novas mortes da doença, alcançando o triste número de 17.535 vidas perdidas desde março de 2020. Apesar de ter quase o dobro de população, a vizinha São Paulo, líder até então de óbitos acumulados, confirmou 17.523 mortes pelo coronavírus até hoje.

A chegada do Rio no topo deste triste ranking, entretanto, já era esperada. O GLOBO mostrou no início do ano que , desde setembro, a cidade do Rio estava no topo do ranking de mortes por Covid-19 entre municípios do país. Há algumas semanas, Manaus, que vive um colapso na saúde, ultrapassou o Rio em mortes confirmadas em um intervalo de duas semanas. Entretanto, a capital fluminense continuou em um patamar de novas mortes bem acima da capital paulista.