Brasil tem média diária de mortes por covid-19 acima de 500

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 2, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 174.531 óbitos e 6.436.633 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 669 vítimas e 48.107 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 533. A média diária de casos está em 38.534, um aumento de 35% em relação aos últimos 14 dias.

Grande SP tem maior média de internações em três meses

No primeiro dia em que a quarentena na Grande São Paulo ficou mais restrita, com horário e a capacidade do comércio reduzidos, a média de internações dos últimos sete dias atingiu o maior valor em três meses.

De acordo com dados da Secretaria do Estado da Saúde, nesta quarta-feira, 2, a média diária é de 788 novos pacientes internados em leitos de enfermaria e de UTI, somando tanto a rede pública quanto a privada. A última vez que esta taxa esteve neste valor foi no dia 1° de setembro, quando ficou em 798.

A média diária de casos está em 2.255, uma das mais altas desde setembro. A região metropolitana tem um total de 580.856 casos confirmados e 24.408 mortes em decorrência da covid-19.