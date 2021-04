Média de mortes por covid-19 no Brasil passa de 3 mil pela primeira vez

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quinta-feira, 1° de abril, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 325.284 óbitos e 12.839.844 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 3.769 vítimas e 91.097 testes reagentes para o coronavírus.

A média diária, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 3.117. A média de casos está em 74.239. É a primeira vez que a média fica acima de 3.000, o que indica uma tendência de alta em novas vítimas da doença. Um mês atrás, em 1° de março, estava em 1.225, e em 1° de janeiro era de 701.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 18.584.301 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 8,78% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

SP avalia não prorrogar quarentena emergencial

Após os primeiros sinais de que o número de novas internações por covid-19 em São Paulo parou de crescer, técnicos do Palácio dos Bandeirantes projetam que o comércio de rua no Estado será reaberto a partir do dia 26.

A atual fase emergencial, prevista para durar até o próximo dia 11, não deverá ser renovada e o estado passará para a fase vermelha, que ainda prevê restrições (venda presencial continua limitada ao take away, sem consumo no local) por mais duas semanas. Depois disso, a projeção é voltar para a fase laranja — em que já é possível abrir lojas e restaurantes.

(Com Estadão Conteúdo)